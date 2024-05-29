快訊

必比登推薦50年老店「陳明統爌肉飯」 配菜防腐劑、農藥超標

閣揆休息室抽菸…柯建銘嗆蔣萬安「恬恬」 北市府反擊了

揪母「吃掉阿嬤」後…她端「骨灰義大利麵」上桌 兄不知情全吃光

中華信評：新光人壽「twA+」評等獲確認 展望「負向」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
新光人壽。圖／聯合報系資料照片
新光人壽。圖／聯合報系資料照片

華信評今天確認新光人壽保險股份有限公司（新光人壽）的財務實力評等與長期發行體信用評等均為「twA+」。新光人壽評等的評等展望為「負向」。與此同時，中華信評確認該公司無擔保次順位公司債的債務發行信用評等為「twA」。

中華信評表示，新光人壽的評等結果係反映該公司在國內壽險業中令人滿意的業務地位。該公司高比例的自我掌控銷售通路帶來了穩定的業務量，並有助於該公司落實其產品策略。新光人壽的評等結果亦反映該公司高於同業平均水準的獲利波動性，以及該公司相對於其風險結構而言在普通等級的資本與獲利能力。

壽險業 新光人壽保險 華信

延伸閱讀

獨／傳開發金擬併三商美邦進入最後評估階段 牽動中信金評估併新光金

「新新併」恐變雙龍搶珠？新光金回應了

新壽最快明年推動 SPV 發債 擬設立特殊目的公司

又是新光人壽！南港轉運站工程延宕 蔣萬安：履約表現列評選參考

相關新聞

央行利率走向 台企銀：通膨相對溫和估6月按兵不動

台灣央行3月意外升息半碼，台企銀今天指出，央行總裁楊金龍先前表態台灣通膨相對溫和，因此預期6月台灣升息或降息機率應不太大...

大股東林伯翰：大者恆大 我更樂見新光與台灣前3大金控合併

市場傳出中信金不排斥評估與新光金合併，讓雙新併橫生變數，新光集團股東間對於合併的不同意見浮上檯面。新光集團大股東暨大台北...

防範網購詐騙 聯卡中心6月陸續導入OTP驗證進階版

聯卡中心今天表示，為防堵詐騙，強化網路交易安全，民眾使用信用卡網路消費時，發卡機構於一次性密碼（OTP）驗證簡訊及付款頁...

安聯全球保險報告：未來十年台灣保費可望每年成長4.1%

保險巨擘德國安聯集團29日發布最新2024全球保險報告指出，2023年全球保險公司總計收到6.2兆歐元的保費，全球保險業...

中小企金和青安加持 彰銀首季放款量增近8%

彰化銀行今日由發言人黃淑芳主持2024年第1季線上法人說明會，在核心業務穩定成長及手續費淨收益的挹注下，彰銀第1季累計合...

中信銀策略長：海外併購考量2條件 文化差異更關鍵

中信銀策略長蔣振彰今天指出，併購整合的難度很高，因此中信銀在發動併購之前，會評估是否達到重大性與必要性2條件；他也談到過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。