中華信評：新光人壽「twA+」評等獲確認 展望「負向」

中華信評今天確認新光人壽保險股份有限公司（新光人壽）的財務實力評等與長期發行體信用評等均為「twA+」。新光人壽評等的評等展望為「負向」。與此同時，中華信評確認該公司無擔保次順位公司債的債務發行信用評等為「twA」。

中華信評表示，新光人壽的評等結果係反映該公司在國內壽險業中令人滿意的業務地位。該公司高比例的自我掌控銷售通路帶來了穩定的業務量，並有助於該公司落實其產品策略。新光人壽的評等結果亦反映該公司高於同業平均水準的獲利波動性，以及該公司相對於其風險結構而言在普通等級的資本與獲利能力。

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