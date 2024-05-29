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中華信評：新光金「twA/twA-1」評等確認 展望「負向」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
新光金控。 圖／聯合報系資料照片
新光金控。 圖／聯合報系資料照片

華信評今天確認新光金融控股股份有限公司（2888）（新光金控）的長期發行體信用評等為「twA」，短期發行體信用評等為「twA-1」。新光金控評等的評等展望為「負向」。

新光金控的評等結果係反映：中華信評認為，該金控集團的信用結構主要反映的是其旗艦子公司新光人壽保險股份有限公司（新光人壽）的信用結構。新光金控的評等結果亦反映：中華信評認為，新光金控集團在台灣壽險業中有良好的企業基礎與能見度、擁有令人滿意的流動性管理、以及向外部資本與融資市場籌資的良好管道。

抵銷新光金控前述優勢的因素則包括：該金控集團在普通等級的財務實力、對具波動性之全球資本市場的曝險部位較高、以及較同業略弱的獲利表現等。新光金控的評等結果亦反映該金控債權人的求償順位低於新光金控集團核心營運子公司債權人的求償順位。

新光人壽保險 新光金控 華信

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