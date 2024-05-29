安聯全球保險報告：未來十年台灣保費可望每年成長4.1%

保險巨擘德國安聯集團29日發布最新2024全球保險報告指出，2023年全球保險公司總計收到6.2兆歐元的保費，全球保險業成長約7.5%，創下自2006年以來增幅最快的一年。但台灣的保費收入連續五年減少，2023年保費下跌4.8%，不過，安聯看好壽險市場前景保持樂觀，預期未來十年，台灣保費每年可望增長4.1%，到2034年規模將達1,120億歐元（約新台幣3.93兆元）。

安聯集團表示，根據報告，2023年總體保費達6.2兆歐元，相較2022年全球保費成長主要由產險驅動，2023年的保費成長更為平衡；三大業務體均獲得相當的增長，其中，壽險達2.62兆歐元、成長8.4%；產險達2.15兆歐元、成長7%；健康險達1.43兆歐元、成長6.6%。光是過去三年，全球保費收入就暴增11兆歐元 ，增幅達21.5%。然而，此強勁發展必須與居高不下的通膨放在一起檢視；也就是說，真正情況並非如此樂觀。事實上，實質保費幾乎停滯不前，自2020年以來僅成長0.7%。

亞洲仍是全球壽險業務的成長引擎，在不包含日本之下，年成長達到16.2%，已領先西歐，成為全球最大的壽險市場，全球市占率為30%；在產險方面，北美保費年成長7.1%，仍然是迄今最大的市場，在全球市占率高達54.2%，亞洲（不含日本）保費成長6.6%，全球市占率維持在15.5% 。

台灣的保費收入連續五年持續減少，2023年下降4.8%。主因是壽險總保費在過去五年幾乎腰斬，2023 年保費退回到2008年的水準。其他兩個業務體則表現不凡，產險勁升10.4%、健康險增加3%。不過，安聯看好壽險在未來幾年將趨於穩定，市場前景保持樂觀，預期未來十年，每年可望成長4.1%。

安聯預估，未來十年，全球保險市場可望每年成長5.5%，與全球經濟成長同步，總體保費可望再增加約5兆歐元。而印度市場可望以13.6%的年增率，成為未來十年成長冠軍。

另外，安聯認為，人工智慧（AI）將從商業模式到價值鏈完全顛覆保險產業，AI的使用絕對會是競爭優勢的關鍵，生成式AI的運用可使成本節省及效率提升，甚至一步到位，報告共同作者Patricia Pelayo Romero表示，AI並不是解決所有問題的靈丹妙藥，但受惠於客製化及成本效率的提升，它具有強大的潛力，可以提高保險的可用性、可負擔性和可及性來改善並縮小保障差距。

商品推薦