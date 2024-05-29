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防範網購詐騙 聯卡中心6月陸續導入OTP驗證進階版

中央社／ 台北29日電
聯卡中心今天表示，為防堵詐騙，強化網路交易安全，民眾使用信用卡網路消費時，發卡機構於一次性密碼（OTP）驗證簡訊及付款頁面增加「識別碼」，供持卡人比對。圖/聯合報系資料照片
聯卡中心今天表示，為防堵詐騙，強化網路交易安全，民眾使用信用卡網路消費時，發卡機構於一次性密碼（OTP）驗證簡訊及付款頁面增加「識別碼」，供持卡人比對。圖/聯合報系資料照片

聯卡中心今天表示，為防堵詐騙，強化網路交易安全，民眾使用信用卡網路消費時，發卡機構於一次性密碼（OTP）驗證簡訊及付款頁面增加「識別碼」，供持卡人比對，以核對網站真實性；另提供進階版，除比對識別碼是否相符外，須於付款頁面點選出相符選項，預計6月起逐步導入。

聯卡中心今天發布新聞稿指出，配合政府政策強化網路交易安全及相關宣導，提出CPR 3原則，提醒民眾網路交易應注意事項。

聯卡中心說明，C（Check）為確認交易網址，不隨意點選來路不明網站，避免於假網站輸入信用卡卡號及OTP，造成外洩情事。

聯卡中心表示，與發卡機構於OTP驗證簡訊及付款頁面增加「識別碼」，供持卡人比對，以核對網站真實性；另提供進階版，除比對識別碼是否相符外，須於付款頁面點選出相符選項，預計6月起逐步導入。

另外，P（Prevent） 則是隨時預防詐騙，抱持「零信任」態度，不隨意將OTP提供予他人；R（Read）是仔細閱讀OTP驗證簡訊，包括簡訊目的（綁卡或交易等）、幣別及金額等，以確認該OTP訊息與當下信用卡交易內容是否相符。

聯卡中心表示，亦導入「FIDO （Fast IdentityOnline）身分核驗」功能給發卡機構選擇採用，導入後民眾可藉由已綁定於裝置的核驗因子（臉部、指紋、密碼等）進行身分識別，盼大幅降低盜刷機率，並可解決無法接收簡訊以致交易失敗的情形。

聯卡中心強調，將持續配合加強網路交易安全性並兼顧持卡人交易便利性，打造更安心的支付環境。

信用卡 消費 詐騙

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