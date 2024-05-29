中小企金和青安加持 彰銀首季放款量增近8%
彰化銀行今日由發言人黃淑芳主持2024年第1季線上法人說明會，在核心業務穩定成長及手續費淨收益的挹注下，彰銀第1季累計合併稅後盈餘達新台幣38.31億元，較去年同期增加10.99%，每股盈餘為0.35元，總資產突破3兆元大關，銀行淨值同步創下新高，逾放比率則在授信風險控管得宜下持續維持在0.17%，覆蓋率提高至724.11%。
彰銀表示，受惠於整體經濟活動逐漸轉熱，進而帶動中小企業的放款持續增加，新青安優惠貸款亦推升個人房貸業務量，使得全行今年首季的總放款量較去年同期增加7.9%，總存款量則來自大企業存款與薪轉戶專案活動，較去年同期增加7.47％。另外，信託及保險業務的銷售動能強勁，帶動相關手續費收入增加，首季財富管理手續費淨收益占整體手續費淨收益約58%，且較去年同期成長51.16%，預估今年財富管理手續費收入可望持續成長。
彰銀在會中也提到，因受益於AI商機與電子產業庫存去化落底，出口及外銷表現持續改善，帶動民間投資動能，國內景氣將有望維持「內外皆溫」的格局，下半年的放款業務推展將以全行授信結構轉型為主軸，全力衝刺中小企業放款占比與聚焦自住型房貸客戶，並針對不同族群提供理財型商品，提高多元化收入，且由於金融市場仍有許多不確定因素，包括通膨降溫速度、貨幣政策及地緣政治衝突等，彰銀將因應市場變化機動調整資產配置，以維持成長動能。
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