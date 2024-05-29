快訊

必比登推薦50年老店「陳明統爌肉飯」 配菜防腐劑、農藥超標

閣揆休息室抽菸…柯建銘嗆蔣萬安「恬恬」 北市府反擊了

揪母「吃掉阿嬤」後…她端「骨灰義大利麵」上桌 兄不知情全吃光

彰銀：房市首季量增價漲 土建融需求不如房貸

中央社／ 台北29日電

彰銀今天指出，台灣受惠AI商機等，出口表現改善，帶動民間投資，下半年國內景氣有望維持「內外皆溫」。談及房市概況，彰銀表示，首季呈現「量增價漲」格局，評估政府不會輕易放鬆相關管制措施，同時認為建商現階段將以消化既有案件為主，土建融市場需求不如房貸

彰化銀行今天召開第1季線上法人說明會，由副總經理王淑芳主持，公布營運績效。

王淑芳指出，在核心業務穩定成長及手續費淨收益挹注下，第1季合併稅後盈餘達新台幣38.31億元，較去年同期增加10.99%，每股盈餘為0.35元；逾放比率則在授信風險控管得宜下持續維持在0.17%，覆蓋率提高至724.11%，資產品質穩健。

談及下半年國內景氣，彰銀指出，台灣因受益於AI（人工智慧）商機與電子產業庫存去化落底，出口外銷表現持續改善，帶動民間投資動能，下半年國內景氣有望維持「內外皆溫」格局。

彰銀表示，下半年放款業務推展將以全行授信結構轉型為主軸，衝刺中小企業放款占比與聚焦自住型房貸客戶，並針對不同族群提供理財型商品，提高多元化收入；由於金融市場仍有許多不確定因素，包括通膨降溫速度、貨幣政策及地緣政治衝突等，將因應市場變化機動調整資產配置，維持成長動能。

針對土建融、房市概況，彰銀表示，土建融方面，儘管近期房市熱絡，不過，考量短期內央行降息不易，高利率環境將延續，加上建商土地貸款成數受限，加重建商開發的資金成本，同時，近年建商已累積大量土地、推案，預估現階段以消化既有案件為主，整體土建融市場需求將不如房貸。

至於房市，彰銀認為，今年第1季房市呈現「量增價漲」，主要是隨選舉的不確定因素結束，加上國內景氣逐步好轉帶動台股上揚，以及在內需熱絡之下就業情況良好，且新青安優惠房貸措施激勵自住買盤持續進場；此外，考量目前國內房價依然居高不下，央行與其他政府部會仍不會輕易放鬆房市管制措施。

彰銀 房市 房貸

延伸閱讀

彰銀法說會／最強首季！大賺逾38億元 推升淨值同刷紀錄

一線城市救房大車拚 繼上海之後 廣州首購自備款降至15%

新青安房貸真的有比較優惠？專家試算：一般首購總利息較低、但適合這類人

彰銀辦運動會 與獨老同樂

相關新聞

央行利率走向 台企銀：通膨相對溫和估6月按兵不動

台灣央行3月意外升息半碼，台企銀今天指出，央行總裁楊金龍先前表態台灣通膨相對溫和，因此預期6月台灣升息或降息機率應不太大...

大股東林伯翰：大者恆大 我更樂見新光與台灣前3大金控合併

市場傳出中信金不排斥評估與新光金合併，讓雙新併橫生變數，新光集團股東間對於合併的不同意見浮上檯面。新光集團大股東暨大台北...

防範網購詐騙 聯卡中心6月陸續導入OTP驗證進階版

聯卡中心今天表示，為防堵詐騙，強化網路交易安全，民眾使用信用卡網路消費時，發卡機構於一次性密碼（OTP）驗證簡訊及付款頁...

安聯全球保險報告：未來十年台灣保費可望每年成長4.1%

保險巨擘德國安聯集團29日發布最新2024全球保險報告指出，2023年全球保險公司總計收到6.2兆歐元的保費，全球保險業...

中小企金和青安加持 彰銀首季放款量增近8%

彰化銀行今日由發言人黃淑芳主持2024年第1季線上法人說明會，在核心業務穩定成長及手續費淨收益的挹注下，彰銀第1季累計合...

中信銀策略長：海外併購考量2條件 文化差異更關鍵

中信銀策略長蔣振彰今天指出，併購整合的難度很高，因此中信銀在發動併購之前，會評估是否達到重大性與必要性2條件；他也談到過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。