央行利率走向 台企銀：通膨相對溫和估6月按兵不動

台灣央行3月意外升息半碼，台企銀今天指出，央行總裁楊金龍先前表態台灣通膨相對溫和，因此預期6月台灣升息或降息機率應不太大；美國方面，評估下半年聯準會才可能降息，且幅度不至於太大，今年市場應仍會維持高利率環境。

台企銀今天舉行第1季線上法人說明會，由副總經理陳紹晃主持、公布營運狀況；陳紹晃指出，首季合併淨收益為新台幣86.11億元，較去年同期成長8.12%，合併稅前淨利35億元，較去年同期減少5.99億元，下滑主因是今年第1季各項提存較去年同期增加9.65億元。

陳紹晃說明，台企銀延續去年6月起晴天儲糧，在獲利成長同時，適度增提備抵呆帳，逐步提高備抵呆帳覆蓋率，今年第1季逾放比0.16%、備抵呆帳覆蓋率829.92%，與本國銀行3月份平均水準相當，資產品質穩健。

陳紹晃分析，貢獻台企銀第1季獲利成長動能主要來自手續費淨收益，受惠財富管理業務穩健成長及放款手續費收入挹注，使首季手續費淨收益達21.96億元。

陳紹晃表示，今年將持續鞏固核心放款業務、強化財富管理及個人金融業務推展，透過調整收益結構、多元化獲利來源，健全經營體質；同時，加強海外業務經營也是今年營運重點，截至第1季，台企銀OBU和海外分行獲利占比提升至19%，也將持續承作海外優質聯貸，深化海外金融服務。

法人關切台灣、美國利率走勢，台企銀分析，台灣央行雖在今年3月升息，但央行總裁楊金龍也在會後表示，與其他國家比較，台灣通膨相對溫和，因此台企銀預期今年6月台灣央行升息或降息的機率，應該不太大。

美國方面，台企銀指出，由於近期美國相關數據較預期好，所以推遲了市場對於降息循環預期的啟動，評估要到今年下半年美國聯準會（Fed）才會有降息的機會，且預期降息幅度不至於太大，市場今年應仍會維持高利率環境。

台企銀表示，在此之下，台企銀會在外幣風險管理策略上，審慎衡量資金成本後訂定授信利率；在外債操作方面，也將伺機布局經營穩健、流動性佳的債券，兼顧收益、信用風險；SWAP操作會視市場利率變化，調整長短天期的配置。

針對房市展望，台企銀指出，新青安優惠房貸政策持續推升買氣，且熱度有望延續至第2季，帶動上半年房市交易量成長；台企銀今年第1季房貸業務撥貸金額206.85億元，較去年同期成長大約32.86%，其中新青安撥貸金額81.37億元，較去年同期成長2倍以上，占整體房貸業務的約4成，後續房貸業務承作仍將以自住、首購族群為主。

此外，台企銀也揭露，截至2024年第1季，辦理「6大核心戰略產業貸款」中綠電及再生能源授信金額，較去年同期成長13.56%，未來將持續攜手客戶朝2050淨零排放目標邁進。

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