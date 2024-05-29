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中信銀策略長：海外併購考量2條件 文化差異更關鍵

中央社／ 台北29日電
中信銀日本子行東京之星。圖／聯合報系資料照片
中信銀日本子行東京之星。圖／聯合報系資料照片

中信銀策略長蔣振彰今天指出，併購整合的難度很高，因此中信銀在發動併購之前，會評估是否達到重大性與必要性2條件；他也談到過去收購日本子行東京之星與泰國LHFG金融集團，雙方的文化差異都應提早了解、評估並做好準備。

資誠聯合會計師事務所、普華國際財務顧問公司與台灣併購與私募股權協會今天舉辦2024台灣產業併購與轉型論壇，並發布2024台灣併購白皮書，會中圓桌論壇邀請蔣振彰分享金融業併購經驗。

蔣振彰指出，中信金是以銀行為獲利為主的金控，而銀行為高度監管行業，海外業務是未來致力發展的方向，透過併購推動業務成長，至於如何評估併購對象的條件分別為重大性與必要性。

蔣振彰說明，重大性指是否帶來顯著改變，以及是否能進入新市場、提供新服務；必要性則是若不透過併購很難達成的目標，一旦確定有重大性與必要性2條件，才會啟動併購。

蔣振彰分享中信銀子行東京之星，去年半導體大廠赴日投資，除了服務企業需求外，從台灣調派過去的員工也會需要個人金融服務，中信銀在台灣先把員工的流程處理好，到當地後透過APP開通包含帳戶、買房房貸業務等完整解決方案，更能完整企業海外新廠營運，也是因為先有東京之星，後續才有機會提供金融服務。

談及中信銀2017年收購泰國LHFG金融集團，蔣振彰分享，當時分2階段完成收購，成為LHFG金融集團最大股東，關鍵是雙方有共同成長願景，中信銀擅長個人金融、LHFG則是以企業金融見長，雙方以發展泰國個人金融業務為重大項目，並往成為泰國前5大銀行為目標。

不過他也坦言，即使雙方有共同成長願景，遇到挑戰仍須磨合，舉例來說，當時中信銀認為，在泰國要發展個人金融，必須先投入基礎建設，未料泰國原始股東擔心影響股利發放，最後中信銀透過員工外調支援，以及外聘當地資深人才，分階段執行計畫，才順利化解股東隱憂。

中信銀 併購 泰國

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