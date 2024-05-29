群益金融集團 加入「2024 TALENT, in Taiwan台灣人才永續行動聯盟」
群益金融集團29日宣布，正式加入「2024 TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，持續以實際的行動支持人才永續發展，並致力於結合大專院校、政府與企業的力量，共同打造更幸福的職場。
群益金融集團不僅在營運獲利上有亮麗的成績，在ESG永續金融的指引下推動各項企業永續發展轉型，在推動人才永續發展上也屢屢獲得肯定，例如群益金鼎證券（6005）去年獲得金彝獎「人才培育獎」及「幸福企業-金獎」等殊榮。
從學校到職場的最後一哩路的銜接不足，已深深影響國家的競爭力，為協助解決「學用落差」的社會問題，群益金融集團長期與大專院校進行產學合作，指派業師至校園講授金融實務課程，更於課堂中舉辦模擬交易競賽、成果發表等活動，增進學生對金融商品及資本市場的認識。
此外，群益金融集團亦積極推動實習計畫，幫助學生在職涯發展方面順利從學校與職場接軌，統計近五年約提供1,500個實習或工讀的機會，為人才永續發展貢獻心力。
群益金融集團將持續以「多元與包容」、「身心與健康」、「獎酬與激勵」、「培育與成長」、「溝通與體驗」五大指標作為推動人才永續發展的方向。
透過倡導多元與包容的文化、關注員工身心健康、提供公平的獎勵機制，持續培養與提升員工能力，並強化內部溝通與工作體驗，打造一個健康、積極、充滿成長機會的工作環境，並結合大專院校、政府與企業的力量，為每一位工作人創造更美好的未來。
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