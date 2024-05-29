快訊

共軍又來了！2.5小時18架共機越線 5共艦台海現蹤

雨下對地方！曾文水庫等3大水庫大進帳2500萬噸

台灣黑熊遭槍殺！初判已躲進玉山國家公園 仍遭無情盜獵射殺

股匯雙挫 新台幣重貶1.3角收32.298元

中央社／ 台北29日電
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股漲高回落，今天股匯市同步下挫，台股下跌近200點，新台幣兌美元今天重貶1.3角，收在32.298元，寫下近半個月最低水準，台北及元太外匯市場總成交金額放大至20.365億美元。

台股連續創高後，今天拉回修正，尤其尾盤賣壓加重，集中市場指數終場下跌195.91點，收在21662.50點，跌破5日線約21699點。

三大法人今天同步站在賣方，合計賣超292.96億元；其中外資連2賣且金額明顯擴大，金額達274.85億元。

外匯交易員指出，外資今天大舉匯出，股匯市同步下殺，新台幣兌美元以32.21元開出後，跌幅持續擴大，盤中一度貶破32.3元價位、最低觸及32.31元，終場收在32.298元，5月下旬以來的升幅全數回吐。

外匯交易員表示，出口商看到新台幣走貶，在32.3元附近拋匯力道轉強，但態度並不算積極，畢竟月底還有2個交易日，廠商想要再等等看有沒有更甜的價格。

不過外匯交易員指出，先前美股、台股攜手攻高，吸引外資將資金匯入，是推動新台幣升值的因素之一，近期若股市修正，可能讓新台幣升勢中斷，重回偏貶格局；另外，本週即將公布的美國個人消費支出物價指數 （PCE），是美國聯準會偏好的通膨指標，數據走勢也將牽動市場情緒，進而影響金融市場波動。

台股 外匯 新台幣

延伸閱讀

台股下跌195點 三大法人賣超292億元

台股拉回收最低 再生醫療股逆勢上漲

台股回檔修正跌195點收21,662點 台積電跌8元收857元

台股為何狂漲？網曝「黃仁勳的功勞」：台積電破千前都會噴

相關新聞

獨／傳開發金擬併三商美邦進入最後評估階段 牽動中信金評估併新光金

市場傳出中信金出手評估併購新光金，耐人尋味之處在於，若富邦金、國泰金真如外傳婉拒進行評估，中信金為何願評估？知情人士透露...

大股東林伯翰：大者恆大 我更樂見新光與台灣前3大金控合併

市場傳出中信金不排斥評估與新光金合併，讓雙新併橫生變數，新光集團股東間對於合併的不同意見浮上檯面。新光集團大股東暨大台北...

獨家／新光金合併案 大股東五點說明盼擂台招親

新光金（2888）與台新金（2887）合併案，傳殺出程咬金，市場盛傳新光金大股東吳東進不滿合併案，私下尋找三大金控洽談合...

「新新併」恐變雙龍搶珠？新光金回應了

「新新併」恐出現變化？市場傳出新光金（2888）創辦人，也是大股東吳東進日前爭取「外援」，找上國泰金（2882）、富邦金...

「新新併」出現變化球？ 傳中信金啟動評估併購新光金

新新併出現變化球？市場矚目的新光金、台新金兩大金控合併的「新新併」，傳出新光金創辦人，也是大股東吳東進日前爭取「外援」...

刷卡延24小時生效 市場反彈…銀行局將討論

銀行公會27日向金管會提案，擬對民眾刷卡支付遊戲點數、錢包儲值、電子禮券等三項消費款時，只要刷卡額逾3,000元、將延後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。