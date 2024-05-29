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公股銀授信戶若違反ESG 財部：最重可停止放貸

中央社／ 台北29日電

立法院關切銀行貸後管理機制，財政部表示，以公股銀行來說，若發生授信戶違反ESG的重大情形，將啟動控管機制，比如擴大、強化檢核工安案件範圍等，並採行利率加碼、減少額度、停止動用或視為到期等相關措施。

立法院財委會明天將邀請財政部長莊翠雲率所屬相關單位，就「如何精進ESG制度評鑑，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告，並備質詢。

根據今天出爐的報告，財政部表示，已責成第一金控召集公股金融事業共同推動成立ESG倡議平台，依循金管會「公司治理3.0永續發展藍圖」及「綠色行動方案2.0」推動措施，以組織與ESG資訊揭露、責任金融、環境及社會績效為3大主軸執行。

同時，財政部指出，就短（110年至111年）、中（112年至114年）、長期（115年後）3階段，訂定逾35項具體方案；將持續督導公股金融事業積極執行相關措施，善盡企業社會責任，致力永續金融發展。

財政部表示，依財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會在今年4月30日公布112年度公司治理評鑑結果，全部952家受評上市公司，6家上市公股金融事業排名均位於7級距中的前2級距，其中第一金控及彰化商業銀行位居第1級距（前5%）。

在貸前徵審作業強化ESG評估方面，財政部指出，公股銀行透過查詢環境部、勞動部及財團法人金融聯合徵信中心等相關機關網站，檢視授信戶是否為污染源列管對象、遭環境相關法規裁處，以及有無違反勞動、涉訟案件等相關負面新聞資訊，並將其納入風險評級，依結果進行分級管理，作為調整授信條件及利率等審核的參考。

財政部表示，各公股金融事業也已全面揭露因ESG風險而致有條件通過及未核准的貸款件數，並在其官方網站公告。

針對貸後管理機制確保落實ESG，財政部指出，公股銀行貸後持續關注借款人資金用途是否符合規定，並透過查詢相關機關網站，瞭解授信戶有無在授信期間違反環保、工安及主管機關相關規範，以確保授信戶各項營運活動均落實執行ESG原則。

有關光電產業貸後管理部分，財政部表示，經濟部訂定相關規範並建置平台揭露相關資訊後，公股銀行貸後管理機制也將納入查詢該平台資訊。

財政部說明，若授信戶發生違反ESG的重大情形，或為高風險者，公股銀行將啟動相關控管機制。

財政部舉例，要求授信戶出具獨立第3方機構的環評報告，並定期檢視貸放合約期間是否遭主管機關裁處，及擴大、強化檢核工安案件範圍等，以追蹤授信戶改善情形，並採行利率加碼、減少額度、停止動用或視為到期等相關措施，確保授信戶符合ESG永續金融相關規範。

財政部並強調，將持續在每季召開的金融業務研討會，適時督導公股金融事業落實ESG理念，積極推行永續金融。

ESG 第一金控 財政部

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