南山人壽預計發行無擔保次順位公司債 獲中華信評「twAA-」評等
中華信用評等公司（中華信評）今天授予南山人壽保險股份有限公司（twAA/穩定/--）預計發行之113年度第1期無擔保次順位公司債甲券，債務發行信用評等等級為「twAA-」，該公司債的到期年限為10年。
中華信評表示，南山人壽透過該公司債所募得之資金將主要用於提升其法定資本適足率。前述債券的債務發行信用評等等級係反映該債券的次順位性質。若南山人壽此次擬發行之公司債券的發行期間、條件或金額出現任何實質性更動，將有可能對其評等造成影響。
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