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大股東林伯翰：大者恆大 我更樂見新光與台灣前3大金控合併

中央社／ 台北29日電
新光集團大股東暨大台北寬頻董事長林伯翰。圖／聯合報系資料照片
新光集團大股東暨大台北寬頻董事長林伯翰。圖／聯合報系資料照片

市場傳出中信金不排斥評估與新光金合併，讓雙新併橫生變數，新光集團股東間對於合併的不同意見浮上檯面。新光集團大股東暨大台北寬頻董事長林伯翰今天直言，借鏡日本金融整併進程，可見金控大者恆大，若有機會，樂見和有實力且具互補性的金控合作，「若能當第1，為何要當第4？」

新光金創辦人暨大股東吳東進近日在市場尋覓潛在買家，傳出中信金未排斥合併，讓台新金與新光金雙新併可能性出現變數，引起高度矚目。根據金控業今年首季財報，若中信金與資產規模居金控第4大的新光金合併，資產規模將近新台幣13.46兆元，可望一舉躍居金控業龍頭。

林伯翰今天接受中央社採訪表示，站在大股東及投資人立場，他認為只要能找到真正可協助新光金的任何一家金控合作，特別是有實力的金控，都值得歡迎。

林伯翰直言，若新光金與中信金合併，將成台灣規模最大上市金控，若與台新金合併，資產規模仍續居第4；日本經歷過去十幾年金融整併進程後，剩下3大金控集團及2大人壽保險集團，可見金控大者恆大，作為新光集團大股東，若有機會，當然樂見與有實力、具互補性的金控談合作。

「若能當金控第1，為何要當第4？」林伯翰說，若新光金與國內前3大實力穩健的金控洽談合併，有望擴大競爭力，成金控業龍頭，具備解決人壽子公司長期資金需求的能力，大小股東權益也都能受到照顧；為維護公司及股東利益，避免被賤價出售或低價合併，他歡迎所有對新光金有興趣的對象參與擂台招親。

林伯翰並提出5點聲明，首先，就新光金及台新金最新公布的前10大股東名冊來看，2家金控除了吳東進及台新金董事長吳東亮為兄弟，其他股東彼此間沒有太大關係，尤其前5大股東更是如此。

其次，吳東亮夫人彭雪芬為新勝及新實董事長，透過100%持股的新柏在新光金派有4席董事，他希望4席董事未來在新光金合併案能秉公處理。

第3，林伯翰指出，2023年挪威主權基金曾在新光金前10大股東名冊內，但今年已「用腳投票」，不再位列新光金前10大股東，未來無論要合併或合作，現階段新光金都應先改善公司體質，首要任務是為新壽增資。

第4，無論大股東或董監事都應為全體股東謀取最大利益，林伯翰歡迎所有對新光金有興趣的對象參與合併討論、擂台招親。

第5，林伯翰表示，他期望所有有意願與新光金談合併的金控能尊重法定程序，在取得主管機關同意後，再進行合併事宜。

中信金 新光金 股東

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