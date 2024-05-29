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獨／傳開發金擬併三商美邦進入最後評估階段 牽動中信金評估併新光金

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
開發金控擬併購三商美邦人壽，傳出已進入最後評估階段。圖為開發金總部。 圖／開發金控提供
開發金控擬併購三商美邦人壽，傳出已進入最後評估階段。圖為開發金總部。 圖／開發金控提供

市場傳出中信金出手評估併購新光金，耐人尋味之處在於，若富邦金、國泰金真如外傳婉拒進行評估，中信金為何願評估？知情人士透露，背後最重要的關鍵，在於辜家的另一家金控開發金，對三商美邦人壽的併購評估已進行到最後階段，一旦成局，資產規模將直追中信金，中信金經營團隊感受壓力，才出手評估併購新光金的可行性。

對於併購三商美邦一事，開發金發言體系表示，未聽過此事。對於是否評估併購新光金，中信金則已回應：「對個案一律不評論」。

一名投行圈人士也透露，開發金擬併三商美邦已評估多時，由於三商美邦的資產規模，大約為凱基人壽的7至8成，若開發金併三商美邦，資產規模將大躍進，但同樣要考量和會計制度IFRS接軌之前要負擔的三商美邦增資問題。

至於中信金出手評估併購新光金，投行圈人士認為成局機率不高，最主要是不論是併購之後要為新光人壽進行起碼千億起跳的增資，或涉及到新光吳家兄弟之間的糾紛，這都讓其他的金控家族認為是麻煩事，身為中信金大股東的辜仲諒也都會考慮這點。

開發金昨日舉行法說會，總經理楊文鈞釋出持續找併購標的意向，據悉開發金目前在看的標的有好幾個，三商美邦就是其中的重點。但由於三商美邦的體質，內部有激烈討論，據指出，開發金最有可能的作法，是先參與三商美邦日前董事會所通過的資本強化方案，包括3億股的普通股現金增資、私募普通股或特別股40億股、私募國內可轉債30億元這些強化資本計畫，透過認購其普通股或私募股、可轉債的機會，成為三商美邦的大股東。但這涉及「金金併」，開發金若決定參與三商美邦的增資案，就必須先向金管會提出說明。

三商美邦人壽 中信金 併購 開發金

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