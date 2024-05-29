徵件倒數 第五屆蔡萬才台灣貢獻獎徵件至6月30日

第五屆蔡萬才台灣貢獻獎，自今年2月底開始徵件，即將於6/30截止，富邦集團提醒有推薦意願的非營利組織、學術研究單位，或各級學校，把握最後一個月的時間送件，讓長期對台灣社會有貢獻的個人或團體，能得到表彰與鼓勵。

2015年創立的「蔡萬才台灣貢獻獎」，為蔡萬才家族為追思蔡總裁「取之社會、回饋社會」的精神，每兩年舉辦一次的獎項，每屆選出兩人(或組)得獎者，獎勵在各領域中有突出優異表現，對台灣社會有重大貢獻者，以積極發揚社會正向力量。舉辦四屆以來，獲獎名單涵蓋個人與組織，包括國際知名導演侯孝賢、李安、國立台灣大學副校長張上淳醫師、門諾醫院、朱銘美術館創辦人朱銘、肝病防治學術基金會董事長許金川、雲門舞集創辦人林懷民、天主教善牧基金會執行長湯靜蓮修女，橫跨藝文、醫療、慈善等多元領域。這些獲獎的個人或團體，將獲獎的獎金再度回饋於社會，有的深化了原組織的社會服務範疇，有的設立基金會培育社會欠缺的人才，因為他們的貢獻與回饋，讓原有的社會正向力量，發揮了加成的效益。

後疫情時代，全球歷經通膨及各國央行升息壓力，削弱市場終端需求，加上地緣政治衝突頻傳，也對企業營運造成威脅。台灣雖然承受內外不同壓力，但各行各業持續齊心，致力讓社會維持在正常的軌道上，而各方善的力量，也都能即時送到需要的對象手上。富邦集團表示，感念這些自發的正向力量，歡迎具有法人身分的非營利組織、學術研究單位，踴躍推薦符合此項獎項資格的個人或團體。詳情請上蔡萬才台灣貢獻獎網站(http://wttaward.fubon.org)參閱相關簡章及辦法。