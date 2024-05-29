富邦人壽管理博碩士論文獎徵件開跑 鼓勵管理學研究將頒百萬獎學金

準備邁入畢業季，站在人生十字路口的你，做好下一步準備了嗎？隨著市場需求、人才架構的改變，近年「跨領域」、「ESG 永續」人才需求大幅增加，如果求職者能夠有所涉獵或研究，勢必能夠大大提升競爭力。

為了讓準社會新鮮人提前暖身，富邦人壽與中華民國管理科學學會，今年以「引領管理新思維 塑造未來新領袖」為主題，持續合作推動「富邦人壽管理博碩士論文獎」，此為全台歷史最悠久，且具影響力的管理學界指標性獎項，積極培育台灣優秀管理人才。且隨著ESG逐漸成為企業營運顯學，本獎項特別設有「永續發展論文獎」，大力支持學界研究朝ESG領域推進，總獎金超過100萬元，鼓勵師生積極產出具實務價值之研究成果。

「富邦人壽管理博碩士論文獎」每年吸引全台近半數大專院校投入、逾千名師生共同參與競賽，評審委員更是集結學術界、產業界之優秀教授及成功企業家，經由嚴謹之審查程序，評選出優勝論文。「2024富邦人壽管理博碩士論文獎」徵稿時間自即日起至2024年7月16日下午6時止，歡迎管理相關研究所博、碩士畢業生（含在職生）踴躍報名參加。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽鼓勵年輕人自由探索、放膽築夢，除了正向態度外，培養多元的專業能力也很關鍵。而產學合作一直是我們積極深耕的方向，已連續11年支持「管理博碩士論文獎」，鼓勵學生學術研究走出框架、接軌實務現場，透過執行研究專案，鍛鍊『邏輯X創新X問題解決』的策略思維的整合力，不僅能提升個人職場競爭力；在論文研究成就自己的同時，也有機會帶動產業發展。

中華民國管理科學學會理事長陳振遠表示，論文研究強調理論架構，看重實務面的現象分析，更需要深入歸納出理論、工具與方法，才有助於解決問題。「管理博碩士論文獎」每年投稿件數持續上升，為台灣極具影響力的產學交流盛會，透過與富邦人壽合作搭建此交流平台，不僅能協助學子檢視專業力之深化成果，訓練自身應對變動的環境、養成彈性特質，面對快速變遷的趨勢便能迅速回應，進而解決問題；亦期待藉此機會挖掘兼具實務與創新的論文研究，為台灣學術界帶來嶄新能量。

「機會是留給準備好的人」，對準社會新鮮人而言，專業知識的累積便是成功求職的重要關鍵，可透過多參與跨領域的實習或是研究專案，藉由接觸跨領域人才與實務經驗，了解實務上如何透過跨領域學習解決問題，學到更多可以應用的知識；另外參與具各界認可且有高度影響力的管理研究論文競賽，其認證便能讓準社會新鮮人步步為「贏」。

為獎勵管理學研究，本獎項設有特優、優等、佳作、最佳實務應用獎及永續發展論文獎，總計將頒出超過100萬元獎金。此外，為持續挖掘優秀人才，富邦人壽每年都會發送企業職缺媒合信函給予入選決選的同學，藉此提供求職機會給參賽同學，讓同學能持續往個人職涯目標努力邁進。不僅如此，獲得此獎項肯定的博碩士生，能為未來求職加分、脫穎而出，成功爭取各大企業入門票。

富邦人壽不僅致力推動大專院校的公益合作案，展現學生的正向力量，也持續與管科會攜手，搭建師生學術研究交流平台，並呼應產業發展趨勢，持續注入不同思維與作法，讓研究不再乏味，反而能藉由研究成果的展現，真實回應企業需求，也讓各界看見年輕學子的無限潛能。

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