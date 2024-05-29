獨家／新光金合併案 大股東五點說明盼擂台招親

新光金（2888）與台新金（2887）合併案，傳殺出程咬金，市場盛傳新光金大股東吳東進不滿合併案，私下尋找三大金控洽談合併，甚至傳出中信金（2891）表達興趣。對此新光金大股東林伯翰接受本報記者專訪，提出五大聲明，強調新光金應該歡迎所有有意願加入合併談判的人，期盼能擂台招親，謀取全體股東最大利益。

林伯翰提出第一點說明，他說近期觀察今年新光金及台新金公布的前十大股東來看，雙方除了吳東進及吳東亮兩兄弟是二等親，其他股東彼此間並沒有關係，尤其是前五大股東更是如此，認為兩家金控是屬於第三人公司。

第二、目前台新金董事長吳東亮的夫人彭雪芬是新勝及新光實業的董事長，更透過100%持股的新柏公司，在新光金指派了四席董事，林伯翰期盼，這些董事能夠秉公處理新光金的合併案。

第三、站在新光金大股東立場，應該要謀取大小股東，甚至是後來才加入的股東（如誠泰銀、元富證）的最大利益，過去挪威主權基金曾在新光金前十大股東之列，面對新光不願增資，已經「用腳投票」，撤出前十大股東，林伯翰認為，未來不論要合併、合作，現階段都應該先改善新光金體質，由新光金增資來為新壽改善RBC為首要之務。

第四、歡迎所有對新光金合併有興趣的人，參與合併議題，包括大股東及董監事，都應該為所有股東謀取最大利益。

第五、期望所有要參與新光金合併的公司，能尊重法定程序，在取得主管機關同意後，再進行合併事宜。

台新金與新光金的合併案，在4月26日新光金董事會上，以11比4壓倒性通過「擬續行研究合併可行性」，且以台新金為優先合併對象，包括新光金及台新金都積極尋找財顧公司，進行合併評估，不過包括5月8日台新金董事會，以及昨日新光金董事會，皆未討論對合併案做出決議，新光金甚至在董事會上，並沒有討論合併案，讓外界一頭霧水。

新光金是在2022年5月成立合併研究小組，不過當時提出以30日平均股價，作為換股條件，台新金以0.584股換新光金1股，引起吳東進的強烈不滿，合併中斷，今年4月，由新光金董事吳東明與洪士琪聯手，再次提出續行評估的提議，並且進行表決，獲得11席董事同意，通過此案。

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