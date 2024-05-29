不只有台新金選項 新光吳東進積極探詢其他買家

新光金2023年經營權易主後，日前決議重啟與台新金合併評估，但據了解，新光金大股東吳東進近日接觸台新金以外潛在買家，希望探詢各種可能性，思考有無除了台新金以外的其他選擇，以爭取股東及公司利益。

週刊報導，新光金創辦人暨大股東吳東進近日在市場積極尋覓潛在買家，並曾接觸國泰金、富邦金及中信金，拋出合併新光金提議；國泰蔡家及富邦蔡家已婉拒，但中信金未排斥合併，讓雙新併可能性出現變數，引起高度矚目。

中信金今天表示，針對市場個案傳聞，公司一概不予評論。被點名的富邦金及國泰金雙雙表示，不回應市場傳言，新光金發言體系也表示不評論。

據了解，2022年，即前一次新光金及台新金進行合併可行性研究時，吳東進及台新金董事長吳東亮雙方對換股比例計算基礎即有歧見，吳東亮方提議換股比例以市價為基礎，吳東進方認為應以淨值為基礎，最後導致合併案邀約無疾而終。

2023年新光金「改革派」股東取得吳東亮支持，拿下新光金經營權，近日推進與台新金重啟合併評估，據悉，吳東進並不反對合併，但希望探詢各種可能性，站在股東及公司利益立場上，思考有無除了台新金以外的別種選擇，不預設合併對象，因此近日確實有接觸台新金以外潛在買家，名單則不得而知。

今年5月17日，中信金大股東辜仲諒睽違逾17年重返中信金董事會，以仲遠投資法人代表身分出任中信金董事。中信金今年先後傳出評估合併京城銀及新光金，雖中信金從未評論市場傳聞，但資產規模居國內金控第3大的中信金，是否會透過併購問鼎金控業龍頭寶座，受市場高度關注。

根據金控業今年首季財報，中信金資產規模逾新台幣8.37兆元，僅次於國泰金的13.08兆元及富邦金的11.52兆元，若中信金合併資產規模居金控業第4大的新光金，資產規模將躍進至近13.46兆元，直接坐上金控業龍頭位置。

若新光金與台新金推進合併，二家金控合計資產規模將逾8.28兆元，排名仍居第4，但將相當逼近中信金資產規模。

金控業高層認為，無論新光金花落誰家，潛在買家首要評估的是身為壽險型金控的新光金，旗下新光人壽RBC（資本適足率）未達標，加上國內壽險業2026年將接軌IFRS 17及ICS，新壽有高度急迫的強化資本需求，潛在買家應會將其與預期併購可達到的綜效一併衡量。

第二則是主管機關金管會態度，金管會先前數次強調，新光金現在儘速增資新壽最重要，前金管會主委黃天牧2023年6月更公開表達，新光金當務之急是新壽增資，不認為現階段是談論合併適當時機。對於新光金經營層再提併購以解決經營困境的作法，新任金管會主委彭金隆如何表態，亦將是牽動潛在買家意願的重要關鍵之一。

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