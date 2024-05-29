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「新新併」恐變雙龍搶珠？新光金回應了

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金。 聯合報系資料庫
新光金。 聯合報系資料庫

「新新併」恐出現變化？市場傳出新光金（2888）創辦人，也是大股東吳東進日前爭取「外援」，找上國泰金（2882）、富邦金（2881）和中信金（2891），提出合併新光金的建議，國泰、富邦雙蔡均婉拒，但中信卻表達興趣，據傳中信金內部已啟動評估作業，對此，新光金表示：「有關市場傳聞，本公司不予回應。」

新光金控於4月26日召開董事會，討論「擬續行研究合併可行性」一案，內容是表達希望續行討論2022年5月提出的合併研究小組，並以台新金（2887）為優先合併對象，該案最終以11比4通過。

新光金曾表示重啟合併可行性評估的3大原因：

第一，新光金控過去20年已挹注新光人壽逾千億元，仍無法根本解決其 RBC 不足問題，若仍擬以現金增資於2025年底前補足鉅額資本缺口，是一項極艱鉅的任務

第二，引進資源並改善體質，不僅能解決新光人壽問題，更可壯大金控規模進而為台灣金融發展再創新局

第三，2022年5月間，洪士琪董事及吳東明董事當時為調整公司體質、擴大規模及增強競爭力，已向董事會提案合併可行性之研究，為扭轉經營困境，因此二位董事提案續行研究合併可行性

面對市場傳言，中信金方面回應：「對個案一律不評論。」

至於，台新金的態度究竟為何？台新金總經理林維俊也曾在5月初的法說會上回應合併議題，林維俊表示，「針對可能案件只要認為好的都會審慎評估研究，除壯大規模，且對台灣金融業發展好，會以正面態度評估可能併購機會。」

中信金 台新金 新光金控

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