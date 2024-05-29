「新新併」出現變化球？ 傳中信金啟動評估併購新光金
「新新併」出現變化球！？市場矚目的新光金、台新金兩大金控合併的「新新併」，傳出新光金創辦人，也是大股東吳東進日前爭取「外援」，找中信金進場評估合併新光金，據傳中信金內部已啟動評估作業，對此，中信金方面回應：「對個案一律不評論。」
一旦中信金加入，將使新光金的併購戰場出現結構性的變化，原本是「單向」新新併，現在則變成近似「雙龍搶珠」。未來如何發展，包括新光金公司派如何接招、中信金是否正式向新光金「求親」，有待觀察。
外傳，吳東進除了找中信金之外，先前也曾接觸國泰金、富邦金，但這二家金控都表示不希望介入吳家的兄弟之爭，因而婉拒，而中信金則對吳東進表示願意評估。由於中信金大股東辜仲諒在5月17日已重返中信金董事會，中信金後續如何評估併購新光金，會否很快出手，引發外界高度矚目。
另據側面了解，吳東進方面是在一個月前接觸中信金，但主要是接觸中信金的目前的經營團隊，辜仲諒對此案並無太多了解。而另一方面，辜仲諒和吳東亮兩位金控家族大股東，十多年來交情一直很好，也有很多共同朋友，包括日前才風光落幕的大巨蛋反毒籃球賽，也是小辜一通電話打來，台新金就全力支持中信金舉行籃球友誼賽。若中信金真的打算併購台新金也在評估的新光金合併案，難免有些尷尬。
知情人士指出，國泰金、富邦金這些金控家族，都已婉拒評估併購新光金，除了新光金旗下新壽增資的問題外，各大金控家族不想介入新光家族紛爭也是重要原因。因此，併購新光金案能否得到大股東辜仲諒的支持，也有相當大的變數。
接近辜家人士指出，辜仲諒重返中信金董事會之後，對於重大併購案亦有直接表達意見的管道，中信金目前除了股價不斷上漲，在併購案由於出價實力最強，成為很多潛在賣方接觸的對象，除了中信金先前評估的京城銀併購案之外，最新出來的標的就是新光金。
吳東進找來中信金評估新光金，據了解，最主要是希望有「競爭者」加入之後，對於新光金併購價格能好一些。台新金董事長吳東亮方面一直主張用市價來訂併購價格，和吳東進方面期待用淨值來合併，在價格認知上非常分歧。如果有中信金作為競爭者加入，吳東進認為新光金併購價格能夠更好，對大股東也有利，況且中信金自身的各方面條件，相較多家金控都名列前茅，作為與新光金合併的對象，在在都不吃虧。
而在中信金方面，據了解，中信金所評估的問題，也和台新金擔心的問題一樣，因為在會計制度IFRS 17接軌之前，新壽必須完成逾千億的增資，而中信金目前旗下已有台灣人壽，也同樣要進行接軌，合併新光金之後，新壽增資對中信金的財務會構成多大壓力，也是中信金要評估的課題。
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