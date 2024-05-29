傳有意與新光金談合併 中信金回應：不評論

市場傳出，新光吳家老大、新光金（2888）創辦人吳東進在市場上暗中找另一勢力，要合併新光金，與國泰金（2882）、富邦金（2881）和中信金（2891）提出合併新光金的建議，國泰、富邦雙蔡均婉拒，但中信卻表達興趣。對此，中信金29日回應，「本公司針對市場個案傳聞一概不予評論」。

新光金董事會原本通過和台新金（2887）合併案，但市場傳出台新金內部仍猶豫不決，主因考慮新壽已連續二期資本不足，怕合併後拖累台新金。

市場傳出，中信金不但對此案展現興趣，甚至內部已在評估合併案，市場觀望，是否為重返中信金董事會的辜仲諒藉此大展身手。

根據中信金年報，目前中信金總資產約8.3兆元，市值超過7,500億元，合併新光金後的市值將突破9,000億元，超過國泰金、逼近富邦金。

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