全台首位 蔡明興獲紐約大學校長勳章

富邦金控董事長蔡明興再傳喜訊！繼今年初獲教宗方濟各冊封「聖西爾維斯特爵士」之後，再獲美國紐約大學授予校長勳章（Presidential Medal），蔡明興不僅是該獎項成立迄今第七十三位，也是台灣第一位獲獎者。

蔡明興表示，非常感謝母校的栽培與肯定，自紐約大學史登商學研究所畢業後，他便投身金融產業，在金融領域已有超過四十年的歲月，帶領富邦從一家小型的產險公司，逐步演變成擁有人壽、銀行、證券、投信、創投等公司的「金融百貨」，並陸續創辦富邦悍將棒球隊、富邦勇士籃球隊、富邦美術館等社會公益事業。很榮幸能獲得母校給予的這份榮耀，不只是對他在商業領域成就的肯定，也將成為一股鞭策的力量，他將時時提醒自己盡己所能，為更美好的世界而努力。

蔡明興先前已擁有台大商學系工商管理組學士學位、美國紐約大學史登商學研究所財務金融碩士學位、天主教輔仁大學名譽商學博士學位、台北醫學大學名譽醫學博士學位、陽明交通大學名譽工學博士學位。

紐約大學表示，蔡明興一九八一年畢業於紐約大學史登商學院，不僅是著名的企業家、熱心的慈善家，同時也是紐約大學校長全球委員會及紐約大學史登商學院執行委員會的成員，基於蔡明興在全球商業領域上取得的成就，以及他持續支持紐約大學實現幫助學生成就教育夢想、並成為卓越的全球高等教育機構使命，紐約大學決定授予蔡明興董事長校長勳章以表揚其卓越成就與貢獻。

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