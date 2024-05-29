開發金新團隊亮相 沒有熱身期

開發金控（2883）昨（28）日行法說會，恰逢開發金改組新經營團隊後首次法說，回鍋出任總經理的楊文鈞開場特別介紹新的經營團隊成員，並宣布半年報法說會將恢復實體舉行，而開發金今年股東會將再提出長期資金募集案2.5億股，對外併購將視有無合適機會、對股東權益助益而定，但不會為併購而併購。

楊文鈞表示，新團隊有部分是回任的經理人，因此團隊「沒有熱身期」，未來最重要是增加資產規模，尤其銀行、證券與投信子公司的總資產與營收。

楊文鈞向法人介紹的新團隊成員，包括曾任行政院副院長的新任開發金副董事長沈榮津，以及出身外商高盛集團、具有資本市場逾20年資歷的開發資本副董事長周之揚，以及曾任麥肯錫香港總經理的凱基人壽執行副總經理容覺生，凱基銀副總經理王開平等。他並表示，曾在開發金集團任職而回鍋成員則有開發金董事長王銘陽、凱基人壽總經理郭瑜玲、執行副總經理林紹華等。

法人關切對外併購可能，楊文鈞回覆表示，長久以來開發金都會評估有利的併購，但不會為併而併。過去開發金轉型策略已展現成效且內化為企業精神，現任管理團隊以國際化視野與在地化經驗，帶入新資源及新思維，聚焦企業資源的有效配置，並善用集團資源扮演客戶全方位的金融夥伴，以「One KGI」的精神發揮最大綜效。

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