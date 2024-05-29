壽險業海外布局 將有動作

壽險籌資管道多元化。為協助壽險業2026年順利接軌ICS新制，金管會於今年3月宣布將開放修正保險業可以透過成立特定目的國外籌資事業（SPV）發行海外具有資本性質債券，目前國泰人壽已搶頭香宣布擬於新加坡設立100%持有特定目的國外事業，新光人壽則可望成為第二家。

金管會今年3月宣布將開放修正保險業可以透過SPV發行海外具有資本性質債券，但包括成立SPV公司的資金，也將和發債額度並計入海外45%限額的控管，而金管會已預告「保險業辦理國外投資管理辦法」，最快5月底前上路。

考量國內債券市場胃納量有限，金管會開大門放行業者去海外發債，但設立SPV及發債後在海外投資運用，仍屬國外投資範圍，會加計在國外45%的投資上限裡面。目前海外投資上限可達45%的壽險公司共四家，即國泰人壽、南山人壽、富邦人壽及凱基人壽，41%至44%的有五家，介於35%至40%的有九家。

國泰人壽日前公告擬於新加坡設立100%持有特定目的國外事業，國壽指出，此案為遵照主管機關腳步，透過成立SPV發行海外債，等待主管機關法令公告生效後，國泰人壽才會遞件申請，並待主管機關核准後開始辦理。

而國泰人壽董事會15日通過將再發債募資300億元，這是繼國壽前四月發行次順位債500億元後，今年第二度發債，合計全年將發債募資800億元。而300億元當中將有一部分會以海外SPV來發債，將視市場行情及客觀情勢於董事會決議起一年內一次或分次發行。

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