新壽最快明年推動 SPV 發債 擬設立特殊目的公司
新光金控（2888）昨（28）日召開董事會，會中通過第1季合併財務報告。而外界也關注子公司新光人壽財業務強化計劃最新進度，據了解，新壽將透三管齊下，改善資本，其中將考慮設SPV（特殊目的公司），透過類似巨災債券的概念，當國內市場發生外幣商品脫退（指解約），即可匯回救援，解決流動性風險。
新壽去年10月至11月有在台灣舉辦過非交易路演（Non-deal roadshow），讓國內外投資人了解台灣壽險市場，對於金管會日前宣布開放壽險業可在海外成立SPV來發行海外債籌資，據了解，新壽在法規公布前就一直在研究商品設計，也希望可以到海外發債。
不過，目前國外市場狀況不太理想，利率還維持在高檔，預料新壽今年應還不會去海外設立SPV，但新壽會跟著法規來行動，預計最快明年推動。
談到想要發行類似「巨災債券」等特殊目的的債，新壽希望發行的海外債，是當國內發生脫退風險、外幣保單解約風險等，海外債就可回流支援該風險，但這還牽涉到資金匯回就會面臨就源扣繳、高達15%稅率問題，未來希望主管機關可以鬆綁，當海外資金匯回是為了支援脫退保單時，可以豁免相關的租稅負擔。
據了解，除了成立SPV公司到海外發債，上周新壽董事會更通過自主管理方案，改善資本的方式還包括國內增資及發行次順位債、利用再保風險轉移兩大方式。新光人壽2023年底資本適足率僅176.37％，未能達到法定標準，連兩期資本不足，為了使資本適足率盡早達標，新光人壽也積極規劃各種資本強化方案，一方面增加自有資本，另一方面減少風險資本。而在減少風險資本方面，據透露，在最新提交的自主管理方案中，跟過往不同的是，新壽將再保工具列入，希望能夠將舊有高利率保單風險移轉給再保公司，若是主管機關審核通過，就能讓風險資本降低。
延伸閱讀
▪ 套房月租7千5！房東開價320萬問「要買嗎」引激辯 她以1理由放棄
▪ 火災後著急脫手？他揪「晴空匯」高樓層豪宅「光速喊售」 驚：太快了吧
▪ 住戶惡意欠繳管理費 社區委員祭3招：乖乖繳3年沒再犯
▪ 囤房稅2.0將上路、多戶族趕送房？首季贈與創新高
▪ 台南人愛買什麼房？這產品占一半、房價年漲1成照買
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言