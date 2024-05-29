開發金：台股指數已到預期高點 不為股利增加股票投資

開發金控（2883）昨（28）日召開2024年第1季法說會，公布第1季子公司凱基人壽股票投資已實現收益達54.12億元，年增三倍多，不過，凱基人壽總經理郭瑜玲並表示，目前台股指數已來到大家預期的高點，所以凱壽不會為股息收入而增加股票投資。第1季凱壽台股部位1,817億元，投報率11.91%，占整體投資比重為7.9%。

開發金昨天法說會，公布第1季稅後純益82.14億元，年成長1.34倍，子公司凱基人壽2023年隱含價值（EV）年增15.03%，上升至4,277億元，有效契約價值較2022年成長3.91%，為3,160億元，受惠股票未實現利益回升，調整後淨值大幅成長31.3%、為1,695億元，以開發金控流通股數換算的每股EV為25.5元。EV主要用於對保險公司價值評估，以及投資法人對金控、壽險股價的評價參考依據。

開發金首季法說會展望要點

開發金總經理楊文鈞昨天主持法說會時表示，未來策略將強化跨子公司資源整合，並追求資產規模的加速成長，尤其是銀行與投信的資產。其中，凱基銀行總經理許維銘表示，目標三年凱基銀總資產達兆元，約當比目前規模成長近兩成，郭瑜玲也宣布凱壽業務員通路貢獻比重三年目標提升到60%，使CSM（合約服務邊際）成長率達到雙位數，今年估成長5%。

凱基人壽是獲利貢獻最大的子公司，根據凱壽財報，第1季股票類實現收益54.12億元，比去年增長3.01倍。法人關切凱壽今年的現金股息收益變化，會不會再加碼股票部位，對此郭瑜玲表示，台股指數已到大家預期的高點，凱壽不會因股息收益而增加投資，而是「把資本利得加上股息收益一起合併考量」。

凱基人壽法說會也揭露，總投資資產來到2.29兆元，其中，國內股票第1季底 部位較去年底增加189億元，投報率來到11.91%，總計台股水位1,817億元，占整體資金比重為7.9%，國外股票則是821億元，投報率為5.81%。海外債券占比維持70%，台債比重約11%，避險前經常收益率為3.45%，高於去年同季3.4%。

凱基銀行則是將積極運用集團資源，首要追求資產管理規模成長及擴大營運，許維銘表示，將運用集團資源，強化跨子公司在商品與業務面的合作，壯大凱基銀行的客戶基礎與資產規模。



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