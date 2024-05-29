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刷卡延24小時生效 市場反彈…銀行局將討論

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
銀行公會27日向金管會提案，擬對民眾刷卡支付遊戲點數、錢包儲值、電子禮券等三項消費款時，只要刷卡額逾3,000元、將延後24小時才生效。圖為刷卡示意圖。 圖／聯合報系資料照
銀行公會27日向金管會提案，擬對民眾刷卡支付遊戲點數、錢包儲值、電子禮券等三項消費款時，只要刷卡額逾3,000元、將延後24小時才生效。圖為刷卡示意圖。 圖／聯合報系資料照

銀行公會27日向金管會提案，擬對民眾刷卡支付遊戲點數、錢包儲值、電子禮券等三項消費款時，只要刷卡額逾3,000元、將延後24小時才生效，以堵詐團變現後、快速移轉，卻引反彈；銀行局副局長林志吉昨（28）日說，將對刷卡額、範圍及上路時間等三項做討論，必要時不排除召開公聽會。

根據聯合信用卡中心統計，去年刷卡網購詐欺金額高達32.4億元。為強化信用卡風險控管，金管會請銀行公會檢討信用卡詐騙，發現詐團多利用可快速移轉、變現金高的商品做盜刷及交易，主要有三大類商品，包括遊戲點數、錢包儲值、和電子禮券。

據銀行公會研議的方案，若刷卡支付這三類商品、只要單筆刷卡額高於3,000元，使用或移轉需24小時之後，才能生效，若單筆刷卡額低於3,000元則不受影響，公會也建議給三個月調整期。

但此舉卻引發市場反彈，也有民眾抱怨「誰打遊戲到一半、補裝備，買點數還要等24小時生效？」。

林志吉坦言，刷卡額愈高、遭詐財損大，雖對民眾不便性降低、但卻也沒有達到防盜刷目的；但相對的，刷卡額訂愈低、每筆交易可能會到影響，也非金管會初衷，因此會去了解，這三類商品平均刷卡額交易，藉此降低對民眾影響。

金管會正研議相關具體可行做法，在防範信用卡詐騙、與民眾消費支付間取得平衡，必要時不排除找發卡行和收單行再開會討論。

一家銀行業者指出，目前已有3,000元刷卡免簽機制，金額少、風險可控，對民眾影響應較輕微。

林志吉也說，事實上，各銀行也已對刷卡消費做風險控管，如透過系統偵測是否有異常交易態樣，例如持卡人過往從未刷卡儲值遊戲點數、或錢包儲值，或從未在這時間點消費，顯著不同於過往消費行為，各發卡行就可做風險控管。

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