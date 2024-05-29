銀行公會提案刷卡延24小時生效 銀行業：源頭管理更重要
行政院加強阻詐，要求金管會督導金融業提升安全控管機制，爭取攔截詐款金流的最後時間，銀行公會已提案擬將遊戲點數、錢包儲值、電子禮券等三大類信用卡消費，延後24小時才生效。金融業者強調支持防詐，會配合主管機關要求的安全控管機制，但提醒源頭管理亦很重要。
知情人士指出，主管機關金管會收到的政院的政策指導就是要提升安全控管機制，不過，業者提醒，在最末端的金流設立更多驗證機制，確實可以防盜用。
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