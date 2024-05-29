三商壽拚 RBC 推演籌資方案
三商美邦人壽（2867）昨（28）日召開第1季法人說明會，外界關注其資本強化計畫，財務長暨發言人林碧華指出，如今已透過四種增資、發債等計畫方案，希望能夠提升RBC。
由於三商壽在2023年底資本適足率（RBC）僅111.09%，外界關注其資本強化計畫，以及能否於6月底前達標？財務長暨發言人林碧華指出，公司一直在努力中，目前資本強化的方案包含辦理3億股現金增資、私募普通股或特別股40億股、私募國內可轉換公司債30億元，以及發行10年期累積次順位普通公司債50億元，希望透過這些資本強化計畫的努力，提升RBC。至於引進策略投資人，也還在努力當中。
三商壽公布第1季自結稅後純益30.6億元，較去年同期增加59.8億，每股稅後純益（EPS）0.6元，獲利轉盈。淨值比3.24%，高於法定標準，2023年底隱含價值為916.5億元，較2022年底891.7億元增加24.8億元，每股隱含價值為18元。
三商壽第1季整體表現亮眼，其中，第1季證券類已實現獲利為36億，投資報酬率成長達到4.03%。
投資長曹光志指出，除了穩定的息收，第1季主要還受惠新台幣對美元貶值1.255元，整體外匯在準備金計算前有避險利得。
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