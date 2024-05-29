壽險前四月大賺1,432億元 本月獲利可望持穩
4月台幣暴貶1.7%帶動避險成本下降，推升4月壽險業稅前盈餘達472億元，寫九個月新高，月增9.5%，累計前四月賺1,432億元，市場預期，5月全球股市大漲，壽險業可持續實現股票利得，以抵銷台幣升值的匯損壓力，估獲利可望持穩。
保險局副局長蔡火炎昨（28）日說，壽險業4月獲利成長，是台幣貶值且國內外投資收益佳，累計前四月較去年同期「虧轉盈」則是因淨投資和業務承保利益均成長。
數據顯示，2024年前四月壽險業國內外總投資（含外匯準備金淨變動）淨利益4,717億元，年增1,815億元或62.5%，又以國外投資淨利益跳增近1.7倍貢獻最大，主因是台幣貶值助攻。
法人指出，台股5月狂飆7%，美國S&P 500指數也走揚，惟台幣轉升逾1%，匯率劇烈波動，及今年壽險業避險工具CS（換匯）經常性避險成本仍維持在4%至4.2%，這兩大利空仍是2024年壽險業獲利隱憂。
惟金管會正研擬鬆綁「外匯價格變動準備金」累積、提存和沖抵的規定，市場預期新制有望減緩匯率波動衝擊、降低避險成本。
金管會昨日公布2024年4月保險業獲利、淨值和匯兌成本。1月壽險業大賺318億元後，2月略降到211億元，3月翻倍衝到431億元，4月更大賺472億元，累計前四月已賺破千億元達1,432億元，較去年同期「虧轉盈」，走出虧損泥沼。
4月台幣暴貶，使4月國外投資收益攀到1,292億元，國內投資收益則略降到395億元，台幣貶值略彌補了資本利得的減少，使4月獲利月增仍有9.5%。
4月底壽險業淨值2兆3,705億元，月減4.4%、年增24%，蔡火炎說，淨值月減是因美債殖利率走揚，債券評價損失擴大，年增則是因金融資產評價利益年增逾2,000億元所致。
產險業4月稅前盈餘僅14億元，月減六成，蔡火炎說，0403花蓮強震賠款是一個因素，但影響應有限。惟法人說，光富邦產4月認列花蓮地震賠款約3.8億元，認為震災損失應是主因。
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