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台幣大貶利多！4月壽險狂賺472億元飆高 後市卻埋2隱憂

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片

4月台幣暴貶1.7%帶動避險成本下降，推升4月壽險業稅前盈餘達472億元，寫九個月新高，月增9.5%，累計前四月賺1,432億元，市場預期，5月全球股市大漲，壽險業可續實現股票所得、以抵銷台幣升值的匯損壓力，估獲利可望持穩。

保險局副局長蔡火炎說，壽險業4月獲利成長，是台幣貶值且國內外投資收益佳，累計前四月較去年同期「虧轉盈」則是因淨投資和業務承保利益均成長。

據數據顯示，2024年前四月壽險業國內外總投資（含外匯準備金淨變動）淨利益4717億元、年增1815億元或62.5%，又以國外投資淨利益跳增近1.7倍貢獻最大，主因是台幣貶值助攻。

法人指出，5月台股狂飆7%、美國S&P 500指數也走揚，惟台幣轉升逾1%，匯率劇烈波動，及今年壽險業避險工具CS（換匯）經常性避險成本仍維持在4~4.2%，這兩大利空仍是2024年壽險業獲利隱憂。

金管會正研擬鬆綁「外匯價格變動準備金」累積、提存和沖抵的規定，市場預期該新制，有望減緩匯率波動衝擊、降低避險成本、平穩獲利，成為潛在利多。

金管會公布2024年4月保險業獲利、淨值和匯兌成本。

1月壽險業大賺318億元後，2月略降到211億元，3月翻倍衝到431億元，4月獲利動能更盛，大賺472億元的9個月新高，累計前四月已賺破千億元達1,432億元，較去年同期「虧轉盈」，走出虧損泥沼。

4月台幣暴貶，使4月國外投資收益攀升到1,,292億元，國內投資收益則略降到395億元，台幣貶值略為彌補了實現股票、基金資本利得的減少，使4月獲利月增仍有9.5%的高個位數成長。

4月底壽險業淨值2兆3,705億元，月減4.4%、年增24%，蔡火炎說，淨值月減是因美債殖利率走揚，債券評價損失擴大，年增則是因金融資產評價利益年增逾2,000億元所致。

產險業4月單月稅前盈餘只賺14億元，月減六成，蔡火炎說，0403花蓮強震賠款是一個因素但影響應有限。惟法人說，光富邦產4月認列0403花蓮地震賠款約3.8億元，認為震災損失應是主因。

合計4月產、壽險業獲利486億元，月增4.3%，累計前四月產、壽險稅前盈餘1,539億元，較去年同期仍小虧88億元已「黑翻紅」，顯示保險業獲利已從谷底翻揚。

台幣 壽險業 金管會

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