睽違七個月！4月壽險業驚見淨匯兌利益24億元 業者憂曇花一現
4月台幣貶幅擴大、避險工具的NDF年化成本也走低、業者續維持66%低檔避險比率，這三大利多讓4月單月壽險業一舉出現淨匯兌利益24億元，是睽違七個月來首見，累計前四月淨匯兌損失也縮小到478億元，較去年同期少了四成。
據金管會數據顯示，光4月單月因台幣貶值、產生的兌換利益就達2,442億元，是19個月來最大，累計前四月兌換利益達7,885億元，是史上同期新高，顯示今年這波台幣狂貶逾5%，替壽險業海外投資帶來龐大的兌換利益，抵銷了高漲的避險成本。
惟法人示警，雖前四月避險成本「每月緩降」，但5月台幣轉升逾1%、美國降息時點延後，壽險業CS年化成本維持在4%高檔，多數壽險業者仍預期2024年避險成本將回到1~1.5%，略高於2023年1.05%的水準。
金管會公布壽險業2024年4月兌換損益、避險費用等狀況。
據統計，2024年4月台幣對美元貶值1.7%，使壽險業者海外投資，完全不避險情況下，出現2,442億元的兌換利益。
這龐大的兌換利益，抵銷了4月避險費用311億元、及台幣貶值得提存的425億元外匯準備金，使整體4月壽險業出現淨匯兌利益24億元，較3月淨匯兌損失「一舉轉為正數」是七個月首見。前波是去年9月有116億元淨匯兌利益。
4月避險費用因NDF年化成本走低、業者維持66%低避險比率，使4月避險費用降到311億元，已連四個月走低，更下探近七個月低點。惟累計前四月避險費用1,379億元，仍是史上同期最高。
據金管會數據顯示，4月壽險業避險工具占大宗的CS（換匯）一年期年化成本攀升0.16個百分點到3.99%，NDF略走低0.07個百分點到3.01%，一增一減。
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