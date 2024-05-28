快訊

接棒孫曉雅 AIT宣布谷立言今夏出任台北辦事處處長

幸運兒是你嗎？大樂透1億頭獎開出一人獨得 獎落「這縣市」

睽違七個月！4月壽險業驚見淨匯兌利益24億元 業者憂曇花一現

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。本報資料照片
金管會。本報資料照片

4月台幣貶幅擴大、避險工具的NDF年化成本也走低、業者續維持66%低檔避險比率，這三大利多讓4月單月壽險業一舉出現淨匯兌利益24億元，是睽違七個月來首見，累計前四月淨匯兌損失也縮小到478億元，較去年同期少了四成。

金管會數據顯示，光4月單月因台幣貶值、產生的兌換利益就達2,442億元，是19個月來最大，累計前四月兌換利益達7,885億元，是史上同期新高，顯示今年這波台幣狂貶逾5%，替壽險業海外投資帶來龐大的兌換利益，抵銷了高漲的避險成本。

惟法人示警，雖前四月避險成本「每月緩降」，但5月台幣轉升逾1%、美國降息時點延後，壽險業CS年化成本維持在4%高檔，多數壽險業者仍預期2024年避險成本將回到1~1.5%，略高於2023年1.05%的水準。

金管會公布壽險業2024年4月兌換損益、避險費用等狀況。

據統計，2024年4月台幣對美元貶值1.7%，使壽險業者海外投資，完全不避險情況下，出現2,442億元的兌換利益。

這龐大的兌換利益，抵銷了4月避險費用311億元、及台幣貶值得提存的425億元外匯準備金，使整體4月壽險業出現淨匯兌利益24億元，較3月淨匯兌損失「一舉轉為正數」是七個月首見。前波是去年9月有116億元淨匯兌利益。

4月避險費用因NDF年化成本走低、業者維持66%低避險比率，使4月避險費用降到311億元，已連四個月走低，更下探近七個月低點。惟累計前四月避險費用1,379億元，仍是史上同期最高。

據金管會數據顯示，4月壽險業避險工具占大宗的CS（換匯）一年期年化成本攀升0.16個百分點到3.99%，NDF略走低0.07個百分點到3.01%，一增一減。

壽險業 金管會

延伸閱讀

美股改採T+1台股跟進？金管會：蒐集研議中

長榮海運股東會／總座吳光輝：全球海運市場運力短缺問題比4月更嚴重

景氣趨熱！4月亮出黃紅燈 人工智慧商機推升出口

解約潮方興未艾 壽險前四月保費淨流出千億

相關新聞

台新金前十大股東！台灣石化合成加碼 持股3.65%居冠

台新金控（2887）最新前十大股東名單出爐。前十大股東與去年維持相同，若以持股數來看，皆有加碼，僅遠雄人壽持平、挪威央行...

富邦金控樹立育兒典範 年投入逾1億元生育補助

北市政府勞動局今日舉辦首屆「友善育兒事業獎」頒獎典禮，台北市市長蔣萬安出席典禮並頒獎予獲獎企業，表揚其營造友善育兒職場環...

公股首發 兆豐銀籌組70億漁電共生大型聯貸案完成簽約

兆豐銀行與國際票券統籌主辦由泓德能源轉投資的合資公司「星鱻電力」旗下新勝能源開70億元聯貸案，今（28）日完成簽約，由兆...

開發金總座談併購：持續評估 不會為併而併

開發金今日舉辦2024年第一季法說會，開發金控總經理兼銀行董事長楊文鈞針對併購提問表示，永遠會評估對公司有利的機會，但不...

台幣大貶利多！4月壽險狂賺472億元飆高 後市卻埋2隱憂

4月台幣暴貶1.7%帶動避險成本下降，推升4月壽險業稅前盈餘達472億元，寫九個月新高，月增9.5%，累計前四月賺1,4...

睽違七個月！4月壽險業驚見淨匯兌利益24億元 業者憂曇花一現

4月台幣貶幅擴大、避險工具的NDF年化成本也走低、業者續維持66%低檔避險比率，這三大利多讓4月單月壽險業一舉出現淨匯兌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。