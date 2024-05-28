台新金前十大股東！台灣石化合成加碼 持股3.65%居冠
台新金控（2887）最新前十大股東名單出爐。前十大股東與去年維持相同，若以持股數來看，皆有加碼，僅遠雄人壽持平、挪威央行減持，其中，持股比率增加最多的是摩根大通託管先進總合國際股票指數基金，持股從1.15%提高到1.2%，一舉從去年的第七大股東躋身第五大股東。
台新金控最新的前十大股東名單，第一大仍是台灣石化合成有49.58萬張，持股比率從去年3.64%提升為3.65%，而台灣石化合成代表人、石化業大老吳澄清，一直都是台新金董座吳東亮盟友，在之前寶佳插旗台新金一役時，吳澄清更一口氣拿出13億元，幫吳東亮鞏固經營權。
第二是台新租賃有42.15萬張，持股比率維持不變為3.10%；第三名由持股18.2萬張的遠雄人壽拿下，儘管持股數未變，但持股比率從1.39%降至1.34%。
而花旗受託保管挪威中央銀行投資專戶持股1.22%，同樣較去年1.27%下滑，仍居第四大股東；第五大股東則由摩根大通託管先進總合國際股票指數基金拿下，其持股從1.15%提高到1.2%，一舉從去年的第七大股東躋身第五大股東。
第六大股東為摩根大通託管梵加德新興市場股票指數基金，其持股1.7%，較去年1.2%下滑。第七大股東為東賢投資持股1.16%，與去年持平，其是由新光吳家所掌控。
第八名為全球人壽持股1.11%，較去年1.04%提高；第九名為新光合成纖維（1409）持股1.04%，其代表人為吳東昇；昶禾股份以持股比率1.03%，排在第十名。
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