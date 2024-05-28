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開發金總座談併購：持續評估 不會為併而併

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
開發金控今日舉行今年首季法說會。圖／開發金控提供
開發金控今日舉行今年首季法說會。圖／開發金控提供

開發金今日舉辦2024年第一季法說會，開發金控總經理兼銀行董事長楊文鈞針對併購提問表示，永遠會評估對公司有利的機會，但不會為併而併；對於金控增資，他說，目前並沒有增資計畫，因為財務指標均符合監理要求，未來是否增資會視是否有成長機會、有利於股東權益提升兩大條件而定。

其中凱基人壽在會中也公布2023年底隱含價值達4,277億元，年增15.03%，此外，有效契約價值較2022年成長3.91%，且受惠於股票未實現利益上揚，調整後淨值1695億元，較2022年成長31.3%，以開發金控流通股數換算，其隱含價值貢獻每股25.5元。

6、7月將進入台股股利發放的旺季，法人也矚目凱壽會否為了更多的股利收入而進場加碼台股，對此，重回凱基人壽的新任總經理郭瑜玲在法說會上對今年的台股投資策略指出，由於現在台股的股價都在高點：「凱壽不會為了股利而去多買股票投資，會以資本利得和股利收入並列考量！」她也表示，2023年的市場利率來到高點之後，殖利率上揚空間有限，所以維持和去年一樣的水準為目標。

郭瑜玲也表示，目前凱壽的外匯準備金餘額達139億，今年凱壽有三大策略主軸，其中尤其重視壯大自有通路占比和保費收入成長，希望未來三年內，業務員通路貢獻的保費收入占公司全體保費收入的比重從42%提高至60%，並預期由於業務員的銷售利基在高價值及保障型保單，所以，在業務員自有通路壯大之後，也有助於CSM的成長，甚至可望有雙位數成長率。

凱基銀行總經理許維銘亦在會中揭露資產擴張目標，2025年規模要以超過1兆為目標，來提升銀行市場地位，並期待之後「先蹲後跳」，一季比一季好；許維銘也指出，未來銀行將整合實體和數位的全通路服務，並爭取中小企業主的理財服務，並申設香港分行來提供境外金融服務；凱基銀在法說會上也揭露，整體放款成長率目前為9%，其中房貸業務成長率8%、信貸業務成長17%，全年則應可望有10%的成長率。

凱基證券則指出，推動財富管理業務為今年重心目標，同時對外也與遠傳電信與line bank合作，擴大獲客的渠道，且已輔導凱基人壽千名業務員考取證照。楊文鈞也表示，未來凱基證券在海外市場布局上，會善用香港及新加坡平台，包括財富管理、經紀、期貨期權交易，這二大平台都大有發揮空間。

法人會中問及開發資本的海外投資淨利下滑的問題，對此開發資本回應，主要影響在於海外生醫部位，和年初以來地緣政治影響部分資本市場表現有關。

凱基人壽 台股 開發金控

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