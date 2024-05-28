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富邦金控樹立育兒典範 年投入逾1億元生育補助

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
富邦金控樹立育兒典範，榮獲臺北市政府首屆「友善育兒事業獎」，由市長蔣萬安授獎予富邦金控副總經理蔡銘茹。圖/富邦金提供
富邦金控樹立育兒典範，榮獲臺北市政府首屆「友善育兒事業獎」，由市長蔣萬安授獎予富邦金控副總經理蔡銘茹。圖/富邦金提供

北市政府勞動局今日舉辦首屆「友善育兒事業獎」頒獎典禮，台北市市長蔣萬安出席典禮並頒獎予獲獎企業，表揚其營造友善育兒職場環境之成果。富邦金控及子公司富邦人壽今年雙雙獲此殊榮，是對富邦營造友善育兒職場高度肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控積極落實2021年訂定的ESG四大永續策略，其中在友善職場的部分，遵循「激勵」策略的精神，持續推動全方位的員工照護，打造友善育兒之職場環境，以提升所有富邦人的健康福祉，未來，富邦金控也將持續打造相互尊重、全方位友善的職場環境，以全面的照護與關懷，促進員工身心健康，展現正向力量，成為幸福職場的典範企業。

富邦金控長期關注少子化議題，持續優化生、育措施，包括：每胎新生兒補助10萬元、6歲以下子女每年補助育兒津貼1.5萬元等，另有提供優於法規的10週有薪產假、8天陪產檢及陪產假等，讓員工產後能獲得充分的休息與陪伴，同時可有更充裕的時間適應育兒新生活。富邦金控及子公司2023年共迎接逾710名富邦寶寶，粗出生率千分之19，為台灣粗出生率的3.3倍，年投入逾1億元生育補助，照顧近5,000名員工子女。

富邦金控不僅注重員工育兒福利，亦重視員工的身心健康，持續推動多元的健康促進計畫，2023年共有16.1萬人次員工參與健康活動，包括每年逾500場多元科別的醫護臨場服務、逾900場的社團活動、心理與法律諮詢、全方位友善講座等。富邦金控也提供優於法規之全員健康檢查，並定期舉辦集團運動會、籃球賽與家庭日活動。近年為照顧女性同仁身心健康，持續推動以女性照護為主題之講座，幫助女性同仁在兼顧工作與家庭的同時，也能獲得保健相關資訊。

子公司富邦人壽致力建構勞資雙贏、工作生活平衡之幸福職場，因應少子化社會現象，為鼓勵增產，提供員工從結婚、生產到育兒(0~6歲)各項補助，優於法定天數的給薪產檢假、產假、陪產檢及陪產假，及4個彈性班別兼顧照顧家庭的作息需求，2023年總計發出逾7,800萬元生產及育兒津貼、照顧逾2,700名富邦人壽員工子女。另公司的團體保險除了提供員工保障外，員工子女加保不限人數，由公司負擔70%保費。

為協助同仁安心生養，富邦人壽於各辦公大樓共設有22間哺集乳室，聘任具醫護背景的專職護理師團隊，主動關懷懷孕及產後一年內之女性員工，提供員工所需之諮詢與照護資訊。另設有「按摩小站」提供專人抒壓按摩，「幸福會客室」提供每年8次專業心理諮商，並不定期舉辦身心健康及育兒講座，打造安全友善的職場環境。

富邦人壽 富邦金控 職場

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