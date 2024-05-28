公股首發 兆豐銀籌組70億漁電共生大型聯貸案完成簽約

兆豐銀行與國際票券統籌主辦由泓德能源轉投資的合資公司「星鱻電力」旗下新勝能源開70億元聯貸案，今（28）日完成簽約，由兆豐銀行董事長雷仲達、國際票券董事長魏啓林、及泓德能源董事長謝源一共同出席主持，這也是公股行庫首宗統籌主辦的大型漁電共生太陽能電廠聯貸案，共16家金融同業踴躍參加，短期間即超額認參達1.78倍。

兆豐銀行的綠色與永續投融資金額截至113年4月底，累計逾8,476億元。兆豐銀行指出，該案場供新勝能源於嘉義縣建置約120MW室內設施屋頂型漁電共生太陽光電案場，透過泓德能源整合資源，並由旗下的「星源漁業」擔任漁業養殖機構，採用科學化方式養殖，與原地主、養殖戶、員工或返鄉的漁青共同合作，將原來的魚塭活化，結合綠能一地多用，並帶動地方就業，創造就業機會吸引青年返鄉工作，促成漁業與綠能共生共榮，多贏的局面。

泓德能源為國內智慧能源領導品牌，於太陽能案場開發、興建及營運維護經驗豐富，投資再生能源產業多元，如與壽險業共耘漁電共生合資「星鱻電力」、售電業務「星星電力」、漁業管理「星源漁業」、維運服務「泓博能源」等，111年及112年光電案場累計開發建置裝置容量分別為155MW及242MW，今年光電預計開工量體逾350MW、儲能逾160MW，為台灣淨零轉型的重要推手之一，更於112年成為「天下永續公民獎」唯一的獲選的民間能源公司。

商品推薦