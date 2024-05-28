五大壽險金控首季對新興市場曝險1.4兆、季增507.8億元 這家排第一！

根據各公司公布的最新統計，截至今年第1季底，五大壽險金控對新興市場主權債的曝險總額達1.4兆元，較前一季大增507.8億元，增幅為3.8%；壽險業高層指出，主要是今年首季，新興市場信用利差緊縮，有利新興市場債券表現，加上新台幣匯率貶值，使帳面評價增加。

根據各公司公吿數據，五大壽險金控裡，新興市場主權債的曝險冠軍為新光金控（2888），今年首季，新光金新興市場主權債的市值自去年底的4,270.4億元，上漲至4,432.6億元，季增162.2億元，增幅為3.8%。

國泰金控（2882）居次，持有新興市場主權債市值自3,393.6億元增至3,508.9億元，季增115.4億元，增幅3.4%。

富邦金控（2881）排第三，市值從3,044.2億元漲至3,183.1億元，單季增加138.9億元，增幅為4.6%。

開發金控（2883）持有新興市場主權債市值自1,459.9億元增至1,541.2億元，季增81.3億元，增幅為5.6%。

五大金控裡持有新興市場主權債最低的中信金控（2891），市值從1,350.2億元升抵1,360.2億元，單季僅小增10億元，增幅也只有0.7%。

五大金控合計持有新興市場主權債金額，自前一季的1.35兆元上漲至1.40兆元，季增507.8億元，增幅為3.8%。

金控業者解釋，新興市場主權債統計國家包含中國大陸，但不含台灣、韓國、香港、新加坡及以色列。

金控業者分析，依據金控法第46條規定須公告資訊，今年第1季五大金控對新興市場主權債曝險總額達1.4兆元， 較前一季增加3.8%，主要是今年第1季，新興市場信用利差緊縮，有利於新興市場債券表現，加上新台幣匯率貶值致帳面評價增加。

央行統計顯示，今年第1季國際美元一枝獨秀、單季強漲3.27%，主要亞幣走勢全盤皆墨。 其中，新台幣兌美元匯率重貶1.255元，貶幅為3.92%。

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