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壽險獲利431億創今年單月新高 惟債損減少淨值逾千億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日公布保險業最新獲利統計。本報資料照片
金管會今日公布保險業最新獲利統計。本報資料照片

金管會今（28）日公布4月最新的壽險業者獲利及避險損益概況，統計顯示，在國內外投資利益今年前四月大賺5830億的加持之下，壽險業今年前四月獲利大賺1432億，相較去年同期虧損83億簡直兩樣情，尤其壽險業者在4月獲利472億，比起3月獲利431億更上一層樓，創下今年以來單月新高，對此保險局說明，和新台幣匯率貶值1.7%，和國內外投資獲利的加持，使壽險業在投資和匯兌利益都豐收之下造就4月獲利的單月新高。

以保險局統計觀察，4月壽險業的國內外投資單月獲利就約1700億，今年前四月的國外投資淨利為4216億元。國內的投資淨收益為1614億元，兩者合計，前四月的國內外總獲利達5830億，已有將近6千億水準。

除了壽險大賺，產險業也因為揮別防疫險陰霾及旅平險加持，前四月的稅前損益為107億元，較去年同期增加112億元。

截至4月底，壽險業的避險工具成本已經連續第9個月處在超過300億元的高檔，不過相較於3月的避險工具成本332億，4月的311億則為今年以來最低，但仍在300億以上，另外，也由於匯兌利益在4月單月爆大量2442億，因此，相較於首季外匯淨損502億，反而4月單月外匯利益由負轉正24億。

保險局最新統計顯示，累計到4月底的外匯評價淨利為7885億，光是4月單月就多出2442億，亦為今年以來單月增加最多，亦和新台幣匯率4月大貶1.7%有關，因此使得外匯淨利益4月單月竟由負轉正。但整體避險成本仍高，包括在4月單月避險工具評價損失1682億，亦高於3月的1268億，外匯價格準備金淨提存425億，亦比3月的302億更高。

保險局統計，113年4月底新台幣兌美元匯率相對於112年底貶值幅度為5.55％，截至4月底，避險比率仍維持在66%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為2,033億元，較112年底增加1113億元，前4月的壽險業國外投資淨利益為4216億元，國內的投資淨收益為1614億元。

統計顯示，保險業業主權益113年4月底為2兆5,087億元，較去年同期增加5,239億元或26.4%。其中壽險業業主權益為2兆3,705億元，較去年同期增加4,618億元或24.2%，不過若看4月單月，仍因為以債券評價損失為主的金融資產評價損失，而使壽險業在4月的單月淨值減少1千多億。

壽險業

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