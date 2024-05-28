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助攻太陽能 國際票券共同主辦新勝能源70億聯合授信

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

由國際票券與兆豐銀行共同統籌主辦新勝能源70億元聯合授信案，於28日完成簽約儀式，本案攜手兆豐銀行協助上市公司泓德能源於嘉義縣義竹鄉打造120MW「漁電共生」太陽能電廠，進一步推動我國漁業養殖與綠能發電共生共榮的發展。

國際票券董事長魏啓林表示，國際票券具豐富的綠能融資經驗，並已連續四年獲經濟部能源局所之頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，本次新勝能源70億元聯合授信案，除國際票券與兆豐銀行共同統籌主辦，另共同主辦及參貸金融機構包括第一銀行、土地銀行、合作金庫、永豐銀行、凱基銀行、農業金庫、高雄銀行、台中商銀、上海商銀（5876）、玉山銀行、彰化銀行、兆豐票券、中華票券及合庫票券等16家金融機構共同參與，超額認購達1.78倍，展現銀行團對本案未來發展深具信心。

國際票券積極配合政策於2050年達成「淨零排放」之政策目標，持續協助業者擴展綠能融資，成為推廣綠色金融之先行者，目前除屋頂型、地面型及漁電共生電站授信，並積極跨入水力、陸域風機、儲能及地熱等綠能授信，增加業者籌措資金的便利性，在董事長魏啟林及總經理邱彥郎帶領下，將綠能融資作為現行業務的重點發展項目，為票券同業中承作太陽光電融資之領頭羊，未來將持續協助綠能產業業者取得建置所需資金，為我國能源轉型盡一份心力。

兆豐銀行 太陽能電廠 綠能

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