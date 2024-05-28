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五大壽險金控首季台股部位達1.71兆、季增逾千億元 僅一金控市值減少

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股指數屢創新高，五大壽險金控持有的大額台股部位市值也跟著水漲船高。據統計，五大金控公告，今年第1季底台股部位合計達1.71兆元，較前一季增加1,179.1億元、增幅為7.4%；除中信金控（2891）市值減少外，國泰金控（2882）、富邦金控（2881）、新光金控（2888）與開發金控（2883）市值均為增加。

今年第1季台股指數上漲13.2%，不少業者著眼投資獲利頗豐，紛紛獲利了結、入袋為安。

根據各公司公告數據，國泰金控持股市值最高，從去年底的5,758.5億元，增至5,935.3億元，季增176.8億元、增幅為3.1%。其次是富邦金控，台股市值從3,857.7億元，增至4,404.7億元，季增547億元，增幅高達14.2％。

排名第三的新光金控，持股從3,068.6億元增至3,559億元，季增490.4億元，增幅16%。

中信金控持股自2,160.9億元減至1,960.2億元、跌破2,000億元大關，季減200.8億元，減幅為9.2%，業界推測是中信金逢高獲利了結、大舉減持台股。

開發金控持股自1,076.1億元漲至1,241.8億元，季增165.8億元，增幅15.4%。

五大金控合計台股市值自1.59兆元增至1.71兆元，季增1,179.1億元，增幅7.4%。

業者解釋，五大金控持股是依據金控法第46條規定，金控所有子公司對同一法人為交易行為，其總餘額合計達金控公司淨值5%，或達30億元時須公告揭露。

該統計裡，國泰金、富邦金及開發金的金額為純股權相關有價證券部位，新光金及中信金揭露同一法人投資總額，包含股、債、基金等金融商品。

中信金控 台股指數

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