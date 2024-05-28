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美元保單新契約保費占比仍僅4成 買氣要看聯準會臉色

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日公布壽險業最新的外幣保單統計，其中，美元保單的新契約保費占全體保費的比重今年首季僅41.4%，仍為近5年來最低水準。圖/本報資料照片
金管會今日公布壽險業最新的外幣保單統計，其中，美元保單的新契約保費占全體保費的比重今年首季僅41.4%，仍為近5年來最低水準。圖/本報資料照片

只有美國聯準會（Fed）才是美元保單的救星。金管會今日公布壽險業最新的外幣保單統計，其中，美元保單的新契約保費占全體保費的比重今年首季僅41.4%，仍為近5年來最低水準，主要和美國不降息，使美元利率仍處於高檔有關，保險局坦言，倘若Fed降息，的確對買氣有較好的幫助。

保險局統計，美元新契約保費占比保險者全體新契約保費比重，今年首季占比41.4%，去年同期42.42%，111年為62.05%，110年為59.49%，109年則為52.53%，108年為39.36%，可見得僅略高於108年同期，並且為近5年來最低，仍未超過去年的水準，顯示外幣保單市場的買氣未明顯回籠，

保險局副局長蔡火炎分析，美元保單與利率、匯率水準大有關係，因為美元利率仍高，其他高利率產品，例如債券、或優惠存款等具高利吸引力的商品就會把資金吸走，因此今年首季的美元保單的新契約保費占比和去年相較持平，未有明顯起色。

保險局統計顯示，截至3月底止，累計外幣保險商品新契約保費收入等值新台幣740.37億元，其中投資型保險折合約93.02億元，占比約13%，傳統型保險折合約647.35億元，占比約87%。

倘若將投資型和保障型商品相較，美元保單在後者銷量較佳。統計顯示，今年首季美元保險商品新契約保費收入約23.23億美元，其中投資型保險約2.79億美元，占比約12%，傳統型保險約20.44億美元，占比約88%。蔡火炎分析，這和利率在高檔，美債價格在低檔有關，資金移往債券等部位進行投資，因此，美元投資型保單的新契約保費收入，較去年同期反而衰退38%。至於3月單月回升，蔡火炎認為和2月季節性遞延效應有關，主要因為2月有年假，相關保單銷售遞延至3月。

至於美元傳統型保單和去年同期相較，增加19%，蔡火炎分析，應和金管會調高業者的責任準備金利率，相對使業者可降低保費，使民眾在同一保額的保險所要花的保費減少，因而增加消費者購買意願有關。

美元保單銷售仍未有起色，和聯準會遲未降息有關。本報資料照片
美元保單銷售仍未有起色，和聯準會遲未降息有關。本報資料照片

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