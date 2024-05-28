信用卡延遲消費機制會否轉彎？ 銀行局給答案

包括遊戲點數、錢包儲值、電子禮券等三大類信用卡刷卡消費，為信用卡盜刷三大宗項目，由於現在盜刷猖獗，銀行公會已提案這三大類消費延後24小時生效，引起電子支付機構的反彈，對此金管會銀行局副局長林志吉表示，對於延後生效的上限金額、對象範圍，以及延後時間這三大問題，銀行局會在近期內再召主要發卡大行及銀行公會討論，來研議執行的細節，目前較有可能的作法，會進而參考這三類消費的平均刷卡金額。

所謂的24小時延後生效，亦即24小時之後，銀行才會受理特約店的請款，而之所以引起反彈，主要是消費者打電動遊戲打到一半，要補充配備需要儲值點數，結果要等24小時生效，不過依照銀行公會現行的版本，倘若是在3千元以下，就不會受到限制，銀行業者指出，消費者可以不要一次儲值這麼大金額，就不會被卡。

林志吉也強調，銀行公會已經考量到民眾使用的便利性，因此，並非所有消費都要等24小時，而是在「一定金額」以上才會受到限制。林志吉說，對於一定金額，目前銀行公會以3千元來定義，主要也和一般信用卡在3千元以下免簽的作業方式有關，至於金額會否再下調，會再和銀行公會及大型發卡行討論。

林志吉證實，已在本周一收到來自銀行公會的提案。林志吉也說明，銀行公會經過和會員銀行討論之後作出上述三類消費刷卡延後生效的提案，主要為了強化信用卡風險控管，經過匯整會員機構意見之後，發現可快速移轉、變現性高的商品盜刷交易，包括遊戲點數、錢包儲值，電子禮券等為最主要三大類，為了降低詐騙成功及減少民眾消費支付影響，因此，銀行公會規畫超過「一定金額」以上者，使用或移轉等24小時才生效。

但林志吉也認為，門檻金額訂越高（例如從3千再拉高至5千），造成財損就越大，更無法達到防盜刷功能，但若大幅降低，例如訂百元，則民眾幾乎每筆交易都受到影響，因此，會看以往這三項類似的平均交易金額，來減少對民眾不便的影響。

他也提醒另一問題，在於區分越細，控管成本就越高，而且，該控管的必要性，其實很多銀行都已認同，因此，現在已有發卡銀行對持卡人作風控，例如，以前從來沒有作過遊戲儲值，突然有相關的大額刷卡，發卡行這端就會控管：「例如用照會或是亦有設金額上限的方式來進行控管。」

林志吉也表示，公會有建議三個月的調整期，因為包括特店的系統都要調整，而除了原訂的三個月調整期之外，也會再加入要釐清上述疑義所需要的時間，相關防盜刷的規定也會儘快凝聚共識、以順利上路。

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