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新台幣升1.9分 收32.168元

中央社／ 台北28日電
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.168元，升1.9分，成交金額11.71億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.17元，最高32.125元、最低32.18元。

外匯 新台幣

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