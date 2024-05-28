新台幣升1.9分 收32.168元
台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.168元，升1.9分，成交金額11.71億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.17元，最高32.125元、最低32.18元。
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