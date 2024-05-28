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淨零政策助攻 低碳企業有潛力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

新政府上任後將積極推動淨零轉型，並提出淨零五大策略，有助於國內永續環境發展。而永續發展當中「碳排放」屬相當重要的一環，環境部長日前赴立法院業務報告指出，預計在6月底發布碳權交易相關辦法以及國內碳權交易及拍賣平台將在9月底上路。永豐投信指出，在政策利多加持下，國內碳市場將趨於熱絡，企業將更重視碳排放，投資人可布局兼具高股息、低碳因子的ETF，掌握碳商機。

永豐ESG低碳高息ETF(00930)經理人林永祥指出，近年來ESG議題受到全球政府、企業所重視，其中「碳排」是對企業實際營運具高度影響力的永續行為，隨著歐亞美等地開始準備徵收碳稅、碳費，企業的碳排放將直接反映在營運成本，進而牽動股價表現，因此低碳對投資人篩選標的之重要性，也會與日俱增。

林永祥指出，永豐台灣ESG低碳高息40 ETF(00930)主要追蹤指數為臺灣指數公司編制之特選臺灣ESG低碳高息40指數，成分股除了順應國際的碳排趨勢，納入低碳競爭力強的台灣企業，更鎖定相對高息標的，兼顧息收與低碳成長趨勢的投資機會。

林永祥說，00930目前有八成以上是成長性佳、兼具低碳趨勢的電子股，而台股大盤目前來到歷史高點，許多科技股也創下新高，須注意市場漲多回檔風險。因此，選擇00930這類以電子為主的ETF時，可同時布局僅聚焦營運相對穩健的金融、傳產族群，並排除電子股的永豐優息存股(00907)，兩檔均為雙月配息，但除息月份交錯，正可搭配成月配息的組合，同時又能分散產業風險，並參與類股輪動機會。

ESG ETF 月配息

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