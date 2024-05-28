滙豐投信首推超核心多重資產基金 聚焦三特色攻守兼備

面對詭譎多變的投資環境，該如何布局？滙豐投信建議不妨選擇以超核心策略為主的多重資產收益基金，透過集中持股於科技股、基建股，同時搭配低波動債券布局，聚焦成長動能契機、強化股息收益機會，並兼顧波動防禦特性，三大布局優勢或將成為投資人能攻有守的投資組合配置之一。

滙豐超核心多重資產基金預定基金經理人楊博翔表示，此檔基金的超核心策略涵蓋槓鈴式股票及低波動債券的經典組合，股票將聚焦於具創新的主題式投資機會，債券可視總體經濟走勢機動調整投資等級債、非投資等級債。

滙豐超核心多重資產基金擁有具備高成長動能的科技類股像是 AI 題材，除了能緊抓趨勢財之外，再加上布局於具備較高股息以及防禦性質的基建類股，除了由於基礎建設定義不斷演進，發展空間極大，AI 運算與電動車都會將帶來明顯的用電成長，有望進一步推升基建類股表現滙豐超核心多重資產基金並搭配低波動債券配置，進一步降低投資波動，且增加收息機會，因此建構起以低波動債券做為核心固本，兼顧成長動能、股息收益與防禦特性，形成投資的經典組合。

尤其，滙豐超核心多重資產基金看好長線投資主題科技和基建，兩大主題在成長性和股息率剛好位於天秤的兩端，發揮互補的特性；再加上搭配低波動債券，能有效地抵禦高利率環境下的各種壓力，藉以創造較為穩定且優質的回報機會。

滙豐投信強調，今年投資市場仍充滿變數，聯準會降息路徑搖擺，許多國家也將在今年舉行大選，地緣政治風險都還在持續；滙豐投信認為，在新的結構與投資環境下，透過能攻有守的投資策略將能夠參與市場漲勢行情同時兼顧風險。滙豐超核心多重資產基金擁有高成長、較高股息及較低波動三大特色架構出能攻有守的多重資產組合，將助投資人全面掌握市場多元復甦動能。

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