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泓德能源旗下新勝能源完成70億元聯貸案 超額認購1.78倍

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新勝聯貸案是公股行庫首宗統籌主辦的大型漁電共生太陽能電廠聯貸案。左起為兆豐銀行董事長雷仲達、泓德能源董事長謝源一、國際票券董事長魏啟林。圖／泓德能源提供
新勝聯貸案是公股行庫首宗統籌主辦的大型漁電共生太陽能電廠聯貸案。左起為兆豐銀行董事長雷仲達、泓德能源董事長謝源一、國際票券董事長魏啟林。圖／泓德能源提供

泓德能源（6873）與壽險合資公司「星鱻電力」旗下的新勝能源開發公司，今（28）日完成70億元聯合授信案。本案由兆豐銀行與國際票券聯合主辦，同時也是公股行庫首宗統籌主辦的大型漁電共生太陽能電廠聯貸案

這次的聯貸案由兆豐銀行董事長雷仲達、國際票券董事長魏啟林及泓德能源董事長謝源一共同出席主持，三方皆表達對於政府2050淨零排放政策的支持，以及對於永續發展的堅持。此聯貸案除主辦行兆豐銀行、國際票券外，還有合作金庫、第一銀行、土地銀行、兆豐票券、中華票券、永豐銀行、農業金庫、高雄銀行、凱基銀行、上海銀行、台中銀行、合庫票券、玉山銀行、彰化銀行共16家金融業者積極響應，短期間即超額認參達1.78倍。

謝源一表示，此次聯貸資金，主要是提供位於嘉義縣義竹鄉的新勝漁電共生案場，全案屬室內設施屋頂型，光電容量為119.3688MW。泓德能源旗下的漁電共生案場皆以養殖為主進行案場規劃，以新勝漁電共生案場為例，漁業基礎建設的投資即超過新台幣10億元。未來本案的漁業養殖將由星源漁業統籌，星源漁業採用智慧養殖的方式，活化既有魚塭，加上綠電達到一地多用的目標。

兆豐銀行 太陽能電廠 聯貸案

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