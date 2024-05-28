泓德能源旗下新勝能源完成70億元聯貸案 超額認購1.78倍

泓德能源（6873）與壽險合資公司「星鱻電力」旗下的新勝能源開發公司，今（28）日完成70億元聯合授信案。本案由兆豐銀行與國際票券聯合主辦，同時也是公股行庫首宗統籌主辦的大型漁電共生太陽能電廠聯貸案。

這次的聯貸案由兆豐銀行董事長雷仲達、國際票券董事長魏啟林及泓德能源董事長謝源一共同出席主持，三方皆表達對於政府2050淨零排放政策的支持，以及對於永續發展的堅持。此聯貸案除主辦行兆豐銀行、國際票券外，還有合作金庫、第一銀行、土地銀行、兆豐票券、中華票券、永豐銀行、農業金庫、高雄銀行、凱基銀行、上海銀行、台中銀行、合庫票券、玉山銀行、彰化銀行共16家金融業者積極響應，短期間即超額認參達1.78倍。

謝源一表示，此次聯貸資金，主要是提供位於嘉義縣義竹鄉的新勝漁電共生案場，全案屬室內設施屋頂型，光電容量為119.3688MW。泓德能源旗下的漁電共生案場皆以養殖為主進行案場規劃，以新勝漁電共生案場為例，漁業基礎建設的投資即超過新台幣10億元。未來本案的漁業養殖將由星源漁業統籌，星源漁業採用智慧養殖的方式，活化既有魚塭，加上綠電達到一地多用的目標。

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