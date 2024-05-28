元大金控、元大投信支持母性友善 獲台北市政府頒發友善育兒事業獎

實踐員工照護的精神，是企業持續成長與穩健經營的基礎，元大金控及旗下子公司致力於提供全體員工多元、平等、共融 (DEI) 的職場環境，並支持母性友善，推動各項健康促進活動與友善育兒措施，創造員工幸福度，元大金控及元大投信雙雙獲台北市政府頒發友善育兒事業獎。

台北市政府為解決少子女化問題、提升民眾婚育意願，鼓勵企業辦理友善育兒措施，今年首度設置友善育兒事業獎，針對企業彈性工時、育兒津貼、育嬰假等親職措施進行評比，從中評選出優秀企業公開表揚，元大金控獲選為「標竿企業」，元大投信在「育兒與親職支持網絡」項目獲肯定。

為強化育兒與親職支持網絡，元大金控訂定母性健康保護計畫，在超過百人以上自有大樓設有哺(集)乳室，設備完善，皆獲台北市政府衛生局優良哺(集)乳室認證，提供優於法令天數的有薪流產假、陪產檢及陪產假、各孕產期工具書，安排專責護理師、特約職業專科醫師針對孕期調理、產前產後醫療保健提供資訊及哺育諮詢，也對新手爸爸進行育兒指導，全方面的軟硬體資源讓女性員工在懷孕、生產、育兒各階段都能安心，男性員工能更快適應父職角色，兼顧工作與家庭平衡。

元大投信身為資產管理業龍頭，以打造績優健康職場為目標，持續實踐「增進員工福祉」為宗旨的企業核心價值，高階主管定期帶領簽署「健康職場宣言」、提撥經費推動各項健康促進與友善育兒等措施，例如提供員工彈性工時、育兒津貼、職場托兒服務、醫護健康諮詢與健康服務、夜間工作安全友善措施，以及規劃一系列社團活動或外部友善職場課程，平衡工作與生活，創造有溫度的幸福職場。 元大金控推動各項健康促進活動，包括營養師諮詢等，打造幸福職場。（元大金控/提供）

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