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合庫人壽觀察房貸壽險理賠漸增 推安心守護計劃連結長照

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

房貸壽險業績量大幅成長的合庫人壽近年理賠件數也逐漸增加，2023年房貸壽險理賠金額近4億元，較前年度增加三成，今年針對申請完全失能的保戶推出「安心守護計劃」連結長照服務。

合庫人壽總經理藍年紳表示，由於高齡少子化的社會現象，如果沒有防患於未然，就會讓許多上有老下有小的社會中堅份子從中流砥柱變成流沙中年，尤其房貸更是人生中相對沈重的負擔，在成家立業之時，真的不要忘記房貸壽險 。

藍年紳強調，許多人都認為已經有買保險，就不需要房貸壽險了，但其實這是兩件事，房貸壽險理賠金額是用來還付房貸金額，而一般壽險給付則是做為醫療費用開銷、安身立命的基本保障，不能混為一談。

其中房貸壽險保戶陳小姐與40多歲的許先生都服務於高科技產業，育有二子，5年前買了房子，堪稱完美家庭組合，然而在去年8月陳小姐拖著疲憊身心回家，洗完澡後不明原因突然倒地，從此便癱瘓臥床，醒著時候就哭，哭累就睡，日復一日。許先生說，現在只能盡力陪伴及安撫她，但獨自面對這巨大變化，許多事都措手不及，還有接踵而來的各種帳單，一個月的開銷高達40萬元，還好當時有投保房貸壽險，不然再加上千萬的房貸壓力，再高的薪水都不敷支出。

藍年紳也建議國人在投保房貸壽險時，需要注意二點 : 第一，足期足額投保，才能提供完整的保障，做到真正的留愛不留債。第二，理賠服務完整，例如合庫人壽的理賠結合「安心守護計劃」，由家庭照顧者關懷總會為保戶免費量身訂作長照計劃，可以有系統的整合自身、企業及政府的資源，客製照顧計劃，讓保戶以最有效率的方式聰明照顧。

藍年紳表示，合庫人壽不斷提供創新多元服務，致力打造保戶服務生態圈，除了安心守護計劃，合庫人壽再加碼推出VIP保戶服務，提供更多元、尊榮的服務體驗，包括專屬生日禮、全球禮賓秘書服務等。未來，也將持續打造溫暖多元的服務生態圈，成為最溫暖的保險夥伴。

壽險業 房貸 理賠

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