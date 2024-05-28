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國泰人壽續辦優質企業員工優惠房貸 利率最低2.2%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰人壽2023年首創「ESG企業員工優惠房貸」獲得巨大迴響，開辦至今已有台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等大型科技業，以及葡萄王生技（1707）、中華電信（2412）等優良企業員工來申請，金額已超過新台幣10億元。國泰人壽秉持與台灣優質企業員工共好精神，近期更針對《天下雜誌》2000大企業的員工推出房貸優惠，不限國壽保戶，只要達一定年收入標準，可享有優惠利率2.20%起，另外新件更享0元帳管費。

國壽去年創壽險業之先，推出「ESG企業員工優惠房貸」，只要是總部設立在台灣的RE 100企業，以及榮獲最新一屆天下雜誌「天下永續公民獎」(含國泰金控目前共100家)等，在這些優良ESG企業任職的員工，皆能享有最低房貸利率2.20%起優惠，幾乎等同目前市場利率地板價，且免收取3,500元帳管費，免帳管費優惠限時至今年6月30日止。

今年度《天下雜誌》公布最新2024 年「2000 大企業」調查結果，國泰人壽再度拿下金融業排名第一；同時《天下》也發布最新製造業與服務業的優質企業清單。秉持與台灣優質企業員工共好精神，國泰人壽特別針對入選今年《天下》2000大企業的員工提供房貸優惠，最低優惠利率2.20%起，且若是新件客戶，更不須收取像一般銀行的開辦費或帳管費等費用，幫優質企業員工申辦貸款過程省荷包。

《天下雜誌》透過調查各公司提供2023年度財務資料或經由相關主管機關公布蒐集取得相關財務資料，以2023年營業收入進行排名，製造業排名1,350名，服務業排名650名，金融業排名100名，其中國泰人壽再度拿下金融業排名第一，不論是營收等各項財務指標，皆展現國內金融業龍頭地位。

國泰人壽提醒，詳細內容可先參閱官網的房貸商品介紹，若有相關疑問的客戶與民眾，更可直接聯繫保險服務人員，或上國泰人壽官網預約房貸服務諮詢，將由專人回覆。

國泰人壽 房貸

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