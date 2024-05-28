攜手勵馨基金會前進花蓮災區 渣打集團提供新台幣320萬元急難救濟金

渣打銀行宣布攜手「Futuremakers by Standard Chartered 全球公益計畫」合作夥伴財團法人勵馨基金會，透過勵馨基金會花蓮分事務所第一線了解其長期輔導個案受震災的影響，並提供新台幣320萬元急難救濟金，作為租屋補貼、房屋修繕與物資採買的支援，傾力協助受影響的個案與家人儘早回歸生活常軌。

渣打銀行總經理韓德聖表示：「隨著震後重建陸續啟動，花蓮居民對生活重回常軌也開始期待。但是對於勵馨基金會長期輔導的弱勢家庭而言，震災所帶來的種種挑戰仍持續依舊考驗他們。因此，我們秉持「Futuremakers by Standard Chartered 全球公益計畫」的精神，繼疫情期間啟動急難救助計畫後，再次與集團攜手捐助急難救濟金，支持勵馨基金會在花蓮地區的長期輔導服務及行動。」

根據勵馨基金會花蓮分事務所的調查，受輔導個案家庭大多居住於山地部落，受地震影響，雖然居住的建築物未被評為危險建築，但多數均損已毀且不宜居住，故基於安全考量及評估後，有短期移居或租屋他處的迫切需求，再加上重建家園需要額外的生活成本，不論是租金的經濟壓力，或是因物資採買不便而過度仰賴即時食品等，都讓弱勢家庭生活距重回常軌還有一段不短的距離。

因此，此次的急難救濟金將由勵馨基金會統籌，依個案的需求，透過補貼租屋補助或物資採買的實質方式，為位於花蓮的受輔導個案與其家人提供實質協助。依據勵馨基金會震後實際現場勘查，預計將有約200人次直接或間接從此次急難救濟計畫中受益。

勵馨基金會於2007年成立花蓮分事務所，並設立「馨工房」，提供琉璃燒製及編串等工作機會給原住民中高齡弱勢婦女、遭受家暴與就業困難婦女。自2010年7月起更擴展其服務規模，開辦青少女懷孕輔導及防治服務，陸續承接縣府委託之花蓮縣府委辦家暴被害人後續追蹤輔導服務、兒少性侵害後續追蹤輔導服務、目睹兒少服務等業務。

渣打銀行也自2020年起與勵馨基金會合作，攜手在台推動「Futuremakers by Standard Chartered 全球公益計畫」，結合多方的專業與資源，在2020-2023年期間，已經協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。疫情期間，勵馨基金會更發起「弱勢青年自立計畫」，由渣打基金會(The Standard Chartered Foundation)出資，透過提供學習課程、職業培訓和輔導就業等活動，共幫助約2,700位受新冠肺炎疫情影響的青年。

自2023年起，渣打銀行與勵馨基金會更進一步聚焦支持女性創業，推出「渣打女力創業獎」，以及相關就業培訓計畫，持續幫助微型或中小型女性企業家更進一步成長茁壯，與長期推動弱勢女性學習、成長和就業的培育訓練相輔相成。

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